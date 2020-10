Riusare i rifiuti edilizi: il prossimo obiettivo UE ha una risposta varesina

L’Unione Europea si era data un obiettivo: entro il 2020 il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sarebbero dovuti essere preparati per il riutilizzo, riciclati o sottoposti a recupero. A che punto è l’Italia?

Per cercare di rispondere a questa domanda, venerdì 16 ottobre 2020 dalle 9 alle 13 si terrà il convegno “Costruire circolare. Dal rifiuto speciale al recupero/riuso”: un dialogo tra diverse voci dal mondo dell’impresa, della professione e della ricerca che racconteranno esperienze, progetti in corso e iniziative future per trainare il settore delle costruzioni italiano verso gli obiettivi europei.

L’evento, in webinar, è organizzato dall’Assessorato all’Ambiente, Benessere e Sport del Comune di Varese e dalla startup varesina RE-sign ed è patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Varese, Ordine degli Ingegneri di Varese, Confartigianato Imprese Varese e Camera di Commercio Varese.

In quell’occasione, la startup varesina RE-sign presenterà in anteprima l’omonima piattaforma digitale che consente lo scambio di materiali e componenti di recupero in ambito edilizio, promuovendo la transizione del settore verso un funzionamento circolare in tutte le fasi del processo costruttivo: dalla progettazione allo smontaggio.

IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO

8:45 Registrazione

9:00 – 9:40 Apertura lavori

Dino De Simone, Assessore all’Ambiente e Sport, Comune di Varese

Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima, Regione Lombardia

Maria Chiara Gadda, onorevole, Camera dei Deputati

Fabio Lunghi, Presidente Camera di Commercio Varese

Elena Brusa Pasquè, Presidentessa Ordine Architetti Varese

Massimo Galli, Segretario Ordine Ingegneri Varese

9:40 – 10:00 Costruire circolare: un’introduzione

Alessandro Rogora, docente Politecnico di Milano

10:00 – 10:45 Chiudere il ciclo in Italia

Matteo Lombardi, Piattaforma ORSO, ARPA Lombardia

Simona Faccioli, Direttrice ReMade in Italy

Elisabetta Confalonieri, Unità Organizzativa Economia circolare, usi della materia e bonifiche, Regione Lombardia

10:45 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:45 Progettare con gli scarti. Economia circolare e architettura

Studio Albori, Milano

Elisa Saturno, Harvest Map Italia; con Davide Rampanelli, Kiddin, Milano

Luca Compri, LCA Architetti, Varese

11:45 – 12:15 Educare alla circolarità

Gian Luca Brunetti, docente Politecnico di Milano / PoliMi Workshop of Thesis 2020 @ Casamatta Legambiente, Malnate

Davide Baldi, FaberLab, Confartigianato Imprese Varese

12:15 – 12:30 Presentazione della piattaforma RE-sign: uno strumento per un’edilizia circolare

Marco Zanini, Francesca Zanotto, piattaforma RE-sign

12:30 – 13:00 Tavola rotonda finale

INFO E PRENOTAZIONI POSTI

Costruire circolare. Dal rifiuto speciale al recupero/riuso

16 ottobre 2020, 9:00 – 13:00

Webinar

Link per registrazione qui https://forms.gle/tGao7i2CvCEJxwAD6tGao7i2CvCEJxwAD6