RoadWise, la mappa intelligente che mostra la pericolosità delle strade provinciali

Una cartina interattiva che permetta a comuni e operatori di comprendere quali sono i punti critici del traffico nelle strade provinciali della Provincia di Varese: è quello che è stato presentato nella giornata dai tecnici del Settore Trasporto e Catasto Strade – con la collaborazione dell’ufficio SIT del Settore Territorio – che stanno lavorando a RoadWise Varese 2020.

RO@DWISE Varese 2020 contiene i dati relativi ai flussi veicolari e l’incidentalità rilevati sulla rete viaria di competenza della Provincia, basandosi su segnalazioni e su dati Istat, e li trasforma in una mappa “intelligente” che mostra i punti più soggetti ad incidenti, basandosi su dati Istat e segnalazioni della polizia locale.

«I dati già caricati sono solo un punto di partenza – spiegano i tecnici – Innanzitutto sono solo quelli di cui abbiamo potuto accertare anche l’effettivo luogo, e non solo indicazioni generiche come il comune o la strada. Inoltre, abbiamo già chiesto i dati 2019 a Istat e cosi faremo anno per anno. Il nome Ro@dwise, ovvero “strada saggia”, deriva proprio dall’ idea di poter monitorare nel tempo i fenomeni correlati di intensità del traffico, incidenti e limiti di velocità consentiti, per valutare al meglio gli interventi da mettere in atto sulla rete viaria per incrementare la sicurezza dei cittadini».

«Questo lavoro servirà a salvare delle vite – ha commentato il presidente della Provincia Emanuele Antonelli – Sulla base dei dati forniti dalla piattaforma, i sindaci infatti potranno intervenire per modificare la viabilità nei punti più pericolosi: ringrazio i tecnici che hanno lavorato con tanta passione completando un percorso avviato anni fa, la Provincia può davvero vantarsi di mettere a disposizione uno strumento utilissimo per il territorio».

COME FUNZIONA ROADWISE

RO@DWISE Varese 2020 contiene i dati relativi ai flussi veicolari e l’incidentalità rilevati sulla rete viaria di competenza della Provincia; sulla mappa è possibile visualizzare le sezioni di rilievo e scaricare la tabella con i report

disaggregati per ora, direzione e tipologia dei veicoli.

Nella mappa ci sono anche i dati relativi all’incidentalità, rilevata con l’indicazione dei punti nei quali si sono verificati gli impatti e l’esito degli stessi, in modo da poter avere una visione ad ampio raggio dei punti e delle tratte più pericolose presenti.

Il grafico utilizza i dati Istat, basati sui rilievi delle forze dell’ordine, raggruppati in 2 sezioni: dal 2008 al 2013 e dal 2014 al 2018. Sezioni che si possono vedere in maniera unitaria o separata, così da comprendere l’andamento degli eventi su un arco temporale di medio termine.

Anche per gli incidenti è possibile esportare una tabella contenente giorno, ora, esito, tipologia e numero di feriti coinvolti in uno o più sinistri.

Altre informazioni ricavabili dalla cartografia sono i limiti di velocità in vigore su ogni singola tratta – le strade sono segnate con colori diversi a seconda del diverso limite massimo – e le perimetrazioni dei centro abitato, che delimitano competenze differenti e, di norma, differenti limitazioni.

Qui sopra, il tutorial video per l’utilizzo della mappa on line

CARTOGRAFIA.PROVINCIA.VA.IT, UN PORTALE DA GUARDARE

«Il portale cartografico, che ora contiene anche Ro@dwise , è davvero una ricchezza che permette di conoscere da vicino il territorio – ha osservato la consigliera delegata al territorio Marinella Colombo – Un servizio che offriamo a enti, professionisti, studiosi, ricercatori per migliorare la gestione del territorio stesso».

Il nuovo servizio cartografico Ro@dwise è pubblicato all’interno del portale di

cartografia on-line della Provincia di Varese, da 10 anni punto di riferimento per enti locali, professionisti, studenti e cittadini che necessitano di approfondire temi relativi al territorio provinciale, consultando cartografia di base e mappe tematiche.

Le mappe disponibili forniscono informazioni sul territorio provinciale di diverso genere: pianificazione provinciale e locale, tutela ambientale (vincoli, rete ecologica, bonifiche, rifiuti), tempo libero (percorsi ciclopedonali, insediamenti storici, paesaggio) fino ad arrivare ai dati delle stazioni meteo.

Tutti i servizi sono navigabili e interrogabili sia da pc che da mobile, e per ogni dato pubblicato è disponibile il servizio di download in differenti formati e sono forniti vari layout di stampa.

Il portale di cartografia viene gestito dall’Ufficio Sistemi Informativi Territoriali della Provincia di Varese ed è costantemente aggiornato e implementato con nuovi strati informativi.

Il portale è raggiungibile all’indirizzo http://cartografia.provincia.va.it/