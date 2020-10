Rodari torna a leggere sotto il lampione di casa sua

Omaggio a Gianni Rodari a Gavirate. Inaugurata sabato mattina, 24 ottobre, la scultura che è stata posizionata sotto l’appartamento dove il famoso scrittore ha vissuto per 17 anni, da quando ne aveva 9, tra il 1930 e il 1947. All’inaugurazione della scultura erano presenti una trentina di cittadini, con l’assessore Enrico Brunella che ha introdotto la cerimonia. Presenti anche gli autori Alberto Frigo e Cesare Sgherbini. Inoltre, è stata distribuita i presenti una copia monografica di “Menta e Rosmarino”, interamente dedicata a Gianni Rodari.

«È un giorno importante per noi – ha spiegato l’assessore -. È l’occasione di ringraziare Gianni Rodari, nostro concittadino, un grande bambino è un grande uomo. Quando l’amministrazione comunale, per ricordordarlo, ha pensato di lasciare un segno davanti alla casa dove ha abitato con la famiglia, ho subito accolto questa proposta. Rodari era un ragazzo che scendeva a leggere sotto un lampione e con questa scultura rendiamo omaggio proprio a questo suo modo di vivere la lettura. Al di là del fatto che la sua produzione sia etichettata come letteratura per l’infanzia, quella di Rodari è una grandissima letteratura che parla ai bambini, che aiuta a crescere il bambino che è in ognuno di noi. Abbiamo pensato quindi di rimettere quel bambino a leggere sotto quel lampione».