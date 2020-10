Roma non lascia scampo alla Futura, battuta 3-1 nella capitale

Resta nella parte bassa della classifica la Futura Volley Giovani dopo la trasferta di Roma, probabilmente la partita più complicata della prima parte di campionato. Al PalaFonte la squadra di Lucchini (Carletti top scorer con 13) parte lancia in resta mettendo in difficoltà la capolista che però, strada facendo, impone la propria superiorità e chiude sul 3-1 prendendosi tutti i punti in palio.

Busto ha dominato il primo set vinto addirittura a 11 con il 45% di ricezione perfetta, il 65% in attacco e 5 muri, numeri fuori categoria che però non si sono ripetuti negli altri parziali. La Futura ha duellato nel secondo set restando incollata a Roma sino al 17-15, ma l’Acqua&Sapone ha trovato l’accelerazione nel momento giusto 6-1 di parziale) chiudendo la frazione sul 25-19.

Terzo set caratterizzato da una serie di servizi vincenti – ben 6 – delle capitoline e da un finale netto, 25-18, mentre nel quarto parziale i punti della ex UYBA Valeria Papa (24, miglior realizzatrice del match) e Pintu Diop hanno impresso la firma sul 25-17 che ha chiuso i conti tra le due squadre.

Se il KO di Roma poteva essere messo in preventivo, ora però le Cocche devono pensare a non perdere altro terreno dal quinto posto, quello che garantisce l’accesso alla pool promozione oggi lontana 4 lunghezze. Nulla è perduto, ma dalla partita casalinga con Olbia in poi, le biancorosse saranno chiamate a muovere la classifica in modo continuo.

ACQUA&SAPONE ROMA – FUTURA VOLLEY BUSTO A. 3-1

(11-25, 25-19, 25-18, 25-17) ROMA: Adelusi 6, Bucci ne, Purashaj, Spirito (L), Guiducci 1, Consoli ne, Papa 24, Giugovaz 1, Arciprete 5, Cogliandro 6, Rebora 14, Diop 11. All. Cristofani.

BUSTO A.: Veneriano ne, Nicolini 3, Michieletto 5, Vecerina 1, Latham 11, A.Lualdi ne, Sartori 10, G.Lualdi 10, Sormani, Carletti 13, Garzonio (L), Zingaro 1. All. Lucchini.

Note Busto– Battuta: errate 9, ace 4. Ricezione: 51% positiva, 32% perfetta, errori 11. Attacco: 40% positività, errori 8, murati 7. Muri: 12.

SERIE A2 – GIRONE OVEST

CLASSIFICA: Roma 15; Sassuolo 11; Marsala, Pinerolo, Mondovì 10; Olbia 8; Cus Torino, FVG BUSTO A. 6; Club Italia 4; Montale 1.