I Rosafanti festeggiano un altro anno di rugby

Venerdì 2 ottobre, alle 19, nella splendida Villa Caproni a Vizzola Ticino vicino a Malpensa, si terrà la presentazione della stagione 2020/2021 dell’associazione sportiva Rosafanti Rugby di Cassano Magnago.

I Rosafanti nascono dieci anni fa dal sogno di un gruppo di amici trentenni che, pur non avendo mai praticato sport, si innamorano del rugby e decidono di costituirsi come associazione. Negli anni la società cresce fino a superare i cento tesserati, distinguendosi -fra l’altro- in attività di rilievo sociale, tra cui gli aiuti umanitari in favore del comune di Norcia dopo il terremoto del 2016 e la distribuzione di decine di migliaia di mascherine alle forze dell’ordine durante l’emergenza Covid.

Per festeggiare l’occasione speciale, ossia l’inizio decimo anno di vita dell’associazione, sarà presente come ospite Giovanbattista Venditti, ex nazionale di rugby ed icona di questo sport. Giamba risponderà alle domande dei presenti e racconterà la sua storia e le scelte che lo hanno portato a lasciare il rugby professionistico per dedicarsi ai propri figli e tornare a giocare in serie B nella squadra della sua città, l’Avezzano.