Rosalba Biagiotti è la nuova presidente delle Acli di Gallarate

Per la prima volta dalla fondazione, nel 1946, presidente delle Acli di Gallarate è una donna: il Circolo cittadino “Achille Grandi” ha da qualche mese provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali (2020-2024), eleggendo alla guida Rosalba Biagiotti.

In realtà le donne nelle Acli hanno da sempre ricoperto ruoli importanti e anche direttivi, sia a livello di Zona che a livello Provinciale, come nei Servizi, ma le condizioni e le disponibilità personali non avevano mai portato sinora una donna a ricoprire la carica di Presidente di Circolo a Gallarate.

Rosalba Biagiotti, insegnante in pensione, tre figli oramai adulti, è tuttora attiva in ambito lavorativo, collabora part-time con l’impresa di famiglia, e si dedica alla cura della propria famiglia e dei 5 nipotini.

Iscritta alle Acli dai primi anni Settanta, è da anni parte del Consiglio Direttivo e presta il proprio tempo nelle attività di volontariato in particolare nel Centro Ascolto Lavoro (CAL), una struttura del sistema ACLI che cerca di dare supporto alle tante persone, sia italiane che straniere, in particolare quelle più disagiate, in cerca di occupazione.

È stata inoltre componente del Consiglio Pastorale Parrocchiale (di Santa Maria Assunta) per oltre un decennio, e membro della Giunta Parrocchiale.

«L’orizzonte in cui collocare la presenza delle ACLI nella nostra realtà cittadina, è quello della promozione dei lavoratori e dello sviluppo integrale della persona» dice Biagiotti ribadendo le posizioni del 30° Congresso Provinciale “Più eguali, viviamo il presente, costruiamo il domani”.

«Questo per noi delle Acli significa avere una visione di società e di convivenza sociale, con l’obiettivo, in particolare, di superare le disuguaglianze sempre più acute e di affrontare la povertà di moltissime persone, utilizzando il sistema dei Servizi Acli come presenza sociale e non solo tecnica sul territorio. Significa anche ritornare al “senso” profondo del fare associazione oggi, qui ed ora, nella prospettiva di essere un laboratorio di idee e di proposte e con l’impegno di costruire una rete tra le associazioni, finalizzata a sostenere iniziative comuni a favore del lavoro e della promozione di ogni persona”.

Il programma che la nuova presidente intende sviluppare, “in continuità con la presidenza precedente, con il supporto e la condivisione del Consiglio Direttivo in una logica di totale corresponsabilità”, sarà quindi diretto ad una rinnovata attenzione ai problemi sociali (marginalità, nuove e vecchie povertà, diritti, ecc.), alla formazione, ai problemi della città e del territorio, in collaborazione con tutte le realtà civili e religiose con le quali si intende condividere comuni percorsi di attività e di crescita al servizio dei cittadini e della ocietà nel suo complesso.

“La nuova Presidenza sarà anche disponibile al confronto e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, il sistema dei Partiti e delle Strutture di Volontariato offrendo il proprio contributo per rendere più giusta e accogliente la nostra città”, si legge nella nota del circolo di via Agnelli.

Un ringraziamento particolare del Consiglio Direttivo va anche al presidente uscente, Carlo Naggi, che mantiene la carica di vicepresidente.