Rotonda di via Gasparotto: il senso unico alternato crea incolonnamenti

Nuova mattinata di incolonnamenti in viale Europa all’incrocio con via Gasparotto. La circolazione alternata crea disagi soprattutto negli orari di punta con lunghi incolonnamenti di vetture che si estendono lungo viale Europa in uscita dalla città e per via Gasparotto ben oltre l’incrocio con l’immissione dall’autostrada.

I avori per la realizzazione della rotatoria di fronte al nuovo centro commerciale in costruzione richiedono la riduzione della circolazione a una sola carreggiata in alcuni tratti della zona interessata dalla costruzione.

