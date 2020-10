Rovera alla scoperta delle Le Mans Series nella “4 ore di Portimao”

È pronto a farsi notare anche tra gli specialisti della ELMS, Alessio Rovera: il 25enne pilota varesino, attualmente in lizza per entrambe le Serie di cui si compone il Campionato Italiano Gran Turismo, sarà al via domenica prossima – 1° novembre – sul tracciato portoghese di Portimao nell’ultima gara stagionale dell’European Le Mans Series, il campionato endurance che comprende nel proprio calendario anche la celebre 24 ore francese.

Anche in questo caso Rovera sarà al volante di una vettura del team AF Corse, lo stesso con cui gareggia in Italia, ma al suo fianco avrà due piloti francesi, ovvero François Perrodo ed Emmanuel Collard: la macchina invece è leggermente differente perché si tratta di una Ferrari 488 GTE, la versione del modello di Maranello utilizzato nel Mondale Endurance.

La “4 Ore di Portimao” sarà la gara d’esordio di Rovera nella ELMS, una categoria che vede in pista contemporaneamente sia le vetture GT – come la Ferrari del varesino – sia i prototipi progettati e costruiti appositamente per questo tipo di competizioni (categorie LMP2 e LMP3). L’equipaggio numero 88 ha già partecipato invece a un round del calendario 2020, quello disputato a Spa, cogliendo un eccellente secondo posto alle spalle dell’altra Ferrari del Kessel Racing: insieme a Perrodo e Collard in quella circostanza ha gareggiato l’inglese Harrison Newey.

Per prepararsi al meglio all’appuntamento di Portimao, Rovera non ha perso tempo: dopo aver gareggiato e vinto a Monza nel CIGT Sprint (un quinto e un primo posto nel round del 17-18 ottobre), il ferrarista di Casbeno è tornato in Brianza per lavorare sul simulatore professionale Avehil. In questo modo Alessio ha potuto conoscere meglio una pista su cui non ha mai corso e abituarsi anche alle differenze tra la 488 “italiana” e quella in versione GTE grazie all’elevata efficacia del simulatore e ai dati messi a disposizione della scuderia che, lo ricordiamo, è privata ma molto vicina alla casa madre del Cavallino Rampante. «Ho deciso di prepararmi al meglio con il simulatore di Avehil. L’auto non è così diversa rispetto alla GT3: dispone di un’elettronica più evoluta e per regolamento non si può utilizzare l’Abs in frenata, fattore che la rende ancora più divertente, anche se devi stare più attento nel dosare la forza frenante».

Il lavoro preparatorio di Rovera per la “4 ore” portoghese proseguirà direttamente in circuito a partire dalle prove libere che scatteranno venerdì: «Sono curioso di scoprire un po’ tutto della ELMS, dove insieme alle vetture GT corrono i prototipi, segnando un’ulteriore variabile. Sarà impegnativo ma sono determinato a dare un contributo utile alla squadra e a fare più esperienza possibile». Sabato 31 sono previste le seconde libere mentre dalle 12,15 i piloti saranno impegnati nelle qualifiche. La gara è domenica, con il via a mezzogiorno ora italiana (le 11 in Portogallo) e arrivo alle 16.