Salgono i contagi a Cadrezzate con Osmate: due classi delle elementari in quarantena

I casi di positività al Coronavirus a Cadrezzate con Osmate continuano a crescere. Lunedì 27 ottobre Ats Insubria ha comunicato la presenza di sette nuove persone positive al test del tampone. In totale i cittadini di Cadrezzate con Osmate che hanno contratto il virus nella “seconda ondata” sono saliti a 29.

La presenza di due bambini positivi al Coronavirus ha imposto la quarantena per le classi seconda e quinta della primaria. Non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma la possibile presenza di un insegnante positivo al tampone potrebbe condurre all’interruzione delle attività didattiche anche per la terza e la quarta.

«Non appena abbiamo ricevuto la comunicazione – spiega il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini -, sabato abbiamo effettuato la sanificazione della scuola elementare. Auguriamo una pronta guarigione a tutti i bambini e a tutti i nostri concittadini che hanno contratto il virus. Invitiamo ancora una volta al rispetto delle misure sanitarie».