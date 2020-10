Salta all’ultimo Perugia-Uyba: tre giocatrici di Busto positive al Covid

Niente da fare per la Unet E-Work Busto Arsizio che anche questa sera dovrà rinunciare a scendere in campo a Perugia a causa del Covid-19. L’esito degli ultimi tamponi effettuati dalle giocatrici biancorosse è senza appello: altri tre casi sono stati riscontrati tra le Farfalle che quindi non giocheranno il match con la Bartoccini Fortinfissi che era in programma in Umbria alle 20,30.

Le tre giocatrici – non sono stati resi noti i loro nomi – sono state isolate dalla squadra e stanno facendo ritorno a Busto Arsizio in forma autonoma mentre sono già stati disposti ulteriori esami sul resto del gruppo biancorosso.

In accordo con la Lega Pallavolo Femminile e con la Bartoccini Perugia la partita è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi, in via precauzionale. Fino a oggi le Farfalle hanno disputato soltanto cinque gare di campionato sulle sette previste (otto con quella odierna). Appena lunedì coach Fenoglio, a sua volta reduce da una forma leggera di Covid-19, ha spiegato che sarebbe utile una “bolla” in stile NBA per proseguire il torneo.