A Sangiano luci a led, pannelli fotovoltaici e nuova caldaia per la scuola

Avranno inizio in questi giorni i lavori appaltati dal Comune di Sangiano a Enel Sole per la sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica con impianti di nuova generazione a Led.

Un progetto realizzato grazie al contributo statale, in materia di efficientamento e risparmio energetico, per un costo complessivo di 48.800 euro che permetterà di sostituire 192 punti luce. I 24 restanti verranno sostituiti l’anno prossimo. «Un intervento che migliorerà il grado di luminosità delle vie del paese e farà risparmiare il 15/20% circa della spesa per l’illuminazione pubblica», spiega il sindaco Daniele Fantoni.

Sempre in materia di risparmio energetico, l’amministrazione comunale ha in programma altri progetti finanziati da Regione Lombardia o con fondi statali. Verrà infatti, sostituita la vecchia caldaia delle scuole elementari per un importo complessivo di 40.654 euro grazie ad un contributo Regionale. Da poco si è concluso inoltre, il progetto di posa dei pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua calda per un importo di 26.845 euro (finanziati dallo Stato).

Previsti anche lavori alla sede del Comune. Inizierà a breve la sostituzione dei vecchi serramenti per un importo di 60.726,7 finanziati da Regione Lombardia.