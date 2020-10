Saronno, Airoldi chiude la campagna insieme agli alleati

Chiusura della campagna elettorale per il candidato del centrosinistra di Saronno, Augusto Airoldi. Con lui, all’Airoldi Point in via Garibaldi, c’erano Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno, Pierluigi Gilli (candidato per Con Saronno, Italia Viva e +Europa) e i rappresentanti delle liste che lo sostengono, Pd, lista civica Airoldi sindaco, Tu@ Saronno.

Airoldi con questo incontro e con l’ultimo appello agli elettori chiude una campagna elettorale lunga, complessa e difficile, che ha portato il centrosinistra al ballottaggio grazie al 34,62% contro il 36,61% raggiunto dalla coalizione a sostegno di Alessandro Fagioli. Una distanza di 386 voti tra i due sfidanti, che il candidato del centrosinistra ha provato a colmare con l’apparentamento con Obiettivo Saronno, che al primo turno ha raggiunto il 12,5% e 2302 voti, e con l’accordo con parte della coalizione di Pierluigi Gilli (Con Saronno, Italia Viva e + Europa, mentre Azione ha scelto l’astensione, come il Movimento 5 Stelle), che al primo turno ha collezionato 2203 voti pari all’11,75%, divisi tra le due liste che lo appoggiavano in questo modo: Con Saronno ha preso 1563 voti pari all’8,61%, Azione, Italia Viva e +Europa il 2,86% pari a 519 voti.

«Siamo al termine di una campagna elettorale anomala, che dopo il lockdown abbiamo condotto in mezzo alle persone, tra cittadini, associazioni di categoria e di volontariato – ha detto Airoldi -. Abbiamo cercato di stare il più possibile in mezzo alla gente e gli incontri nei quartieri mi hanno soddisfatto e sorpreso. Ringrazio i cittadini che hanno partecipato (abbiamo avuto una media di 70/80 persone ad incontro), l’atteggiamento dei saronnesi in questi incontri è stato molto propositivo. Ci sono state domande e confronti continui. Questa campagna elettorale ha funzionato e abbiamo portato a casa un importante risultato al primo turno: un risultato che ha fatto capire come ai due terzi dei saronnesi Fagioli non va più bene. Due terzi dei cittadini hanno manifestato la voglia di cambiamento. Ho quindi ritenuto opportuno allargare la coalizione ad Obiettivo Saronno e Con Saronno, con cui condividiamo diversi punti del programma elettorale, soprattutto sui temi più significativi della Saronno di oggi, a partire dalla manutenzione della città. Non siamo a 3 liste più 2, ma a 5 liste. Con Obiettivo Saronno e Con Saronno abbiamo importanti convergenze».

«Il risultato che ho ottenuto al primo turno sembra aver messo in allarme Fagioli, che ha cambiato tono e modo di comunicare, un modo che personalmente ritengo ora inaccettabile – prosegue Airoldi -. Negli ultimi giorni ho subito solo calunnie e insulti. Inviterei il sindaco Fagioli ad abbandonare questa modalità di fare campagna elettorale e a tornare sui temi caldi di Saronno: così facendo, oltre ad insultare me, insulta soprattutto i cittadini. In questi 5 anni l’amministrazione Fagioli ha avuto diverse lacune, anche sul tema sicurezza. Mi chiedo cosa faccia il sindaco con le stesse telecamere che ha fatto installare: è stata una spesa ingente per delle apparecchiature che non vengono utilizzate. Altri 5 anni di amministrazione Fagioli sarebbero dannosi per la città. Quella che hanno oggi i cittadini, votando per noi e per il cambiamento è un’occasione straordinaria: la nostra coazione si compone di una fortissima presenza civica ed è fatta di persone interessate al confronto con i saronnesi e a migliorare la città».

Per chiudere la campagna elettorale erastato programato un incontro con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, evento annullato per maltempo. Il primo cittadino bergamasco ha voluto comunque mandare un messaggio a sostegno di Airoldi e del centrosinistra: