Saronno al ballottaggio: si apre l’ultima sfida tra Fagioli e Airoldi

Saronnesi di nuovo al voto domani 4 ottobre e lunedì 5. Dovranno scegliere tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

La scelta sarà tra Alessandro Fagioli del centro destra e Augusto Airoldi del centrosinistra.

Il centrodestra va al ballottaggio con il 36,61% contro il 34,62% della coalizione che sostiene Augusto Airoldi, allargata a Obiettivo Saronno e con l’appoggio delle liste vicine a Pierluigi Gilli. Una distanza di 386 voti tra i due sfidanti dopo l’esito del primo turno.

Ieri si è chiusa e, la campagna elettorale del centrodestra a sostegno del candidato sindaco Alessandro Fagioli che ha sfidato la pioggia e il maltempo per l’ultimo comizio. Presenti all’evento i rappresentanti delle liste della coalizione, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Saronno al Centro. Ospiti d’onore Silvia Piani, assessore regionale alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità ed Emanuele Monti, consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità in Regione Lombardia.

Chiusura della campagna elettorale anche per il candidato del centrosinistra di Saronno, Augusto Airoldi. Con lui, all’Airoldi Point in via Garibaldi, c’erano Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno, Pierluigi Gilli (candidato per Con Saronno, Italia Viva e +Europa) e i rappresentanti delle liste che lo sostengono, Pd, lista civica Airoldi sindaco, Tu@ Saronno.