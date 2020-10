Saronno, ecco la Giunta del sindaco Airoldi

“L’obiettivo è realizzare il programma. Questo è un punto di arrivo e di partenza allo stesso tempo. Lavoro da fare ce n’è tanto, le aspettative sono altrettante da parte di tutti i saronnesi. La città ha vigila di ripartire e riscattarsi, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo e al quale andiamo incontro”. Augusto Airoldi ha presentato la giunta e gli assessori che lo affiancheranno. Prima seduta fissata per giovedì. Le modalità di svolgimento del consiglio comunale verranno definite in base alle normative anti Covid.

“Sono orgoglioso perché ho rispettato i requisiti che mi ero prefissato: quello della competenza, di non aver mai svolto il ruolo di assessore, di essere pronti ad impegnare il tempo al servizio della città e di condividere l’idea di essere giunta come una squadra, senza solisti – ha spiegato il sindaco -. La maggioranza è coesa, composta secondo i miei desideri, con deleghe che rispondono a quello che mi ero prefissato, in base alle competenze e non alle logiche partitiche o di appartenente, autonomia mi è stata garantita ed è rispettata. Inoltre, abbiamo valorizzato il ruolo della donna con una giunta a prevalenza femminile, per la prima volta. Ovviamente con un criterio serio: no donne perché sono donne ma donne perché sono competenti, rispettano il valore della coalizione e le loro capacità”.

“Ai miei assessori chiedo impegno, dedizione alla città, spirito di abnegazione – ha proseguito il sindaco durante la loro presentazione -. Voglio che tra 5 anni i cittadini giudichino operato della giunta, piuttosto che di un singolo assessore. Anche perché il programma che abbiamo è corposo e solo lavorando come squadra potremo raggiungere gli obiettivi”

Di seguito gli assessori e le deleghe

Laura Succi, vicesindaco con delega a Cultura, Pari Opportunità e Marketing Territoriale

Franco Stasi ad Ambiente, Mobilità, Politiche energetiche e Partecipazione

Alessandro Merlotti alla Rigenerazione urbana

Ilaria Pagani a Coesione sociale, Servizi alla persona e Politiche per le famiglie (indisposta)

Giulia Mazzoldi a Bilancio, Patrimonio, Società partecipate, Commercio e Attività produttive (in isolamento fiduciario)

Novella Ciceroni a Lavori pubblici, Decoro urbano e Innovazione

Gabriele Musaró a Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport

Al sindaco Augusto Airoldi restano le deleghe a Sicurezza, Personale, Affari generali e Sanità pubblica