Saronno, Fortunato Suriano nuovo comandante della compagnia dei carabinieri

La Compagnia Carabinieri di Saronno ha un nuovo comandante: il capitano Fortunato Suriano è subentrato al Tenente Sebastiano De Iannello, comandante della Tenenza di Tradate che ha retto per un breve periodo il comando della compagnia (in sede vacante), congiuntamente al proprio incarico, a seguito del trasferimento del capitano Pietro Francesco Laghezza, destinato al comando del Nucleo Investigativo di Avellino lo scorso mese di settembre.

Il capitano Suriano, 43enne, originario di Vibo Valentia, come ultimo incarico ha comandato il Nucleo Investigativo di La Spezia.

Laureato in Giurisprudenza, arruolato nel 2001, tra i suoi precedenti incarichi ha comandato un plotone del 12° Battaglione Carabinieri Sicilia, un plotone della Scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bianco (RC) ed il nucleo investigativo di Locri (RC).

Tra le sue più recenti operazioni di servizio figurano l’operazione “settimo comandamento”, che ha portato all’arresto di 15 indagati ed al deferimento di altri 16, disarticolando un’associazione a delinquere di italiani di origine sinti, dedita alla commissione di rapine, truffe e furti nelle regioni del nord-est e l’operazione “Mandamento Jonico”, del 2017, nei confronti delle cosche di ndrangheta operanti nell’area ionica reggina che ha portato all’esecuzione di 116 fermi di indiziato del delitto di associazione di tipo mafioso ed estorsione, nonché il sequestro del patrimonio di 14 imprese per un valore di 30 milioni di euro.

In passato, è stato membro della commissione nominata dalla Prefettura di Reggio Calabria per l’accesso ai comuni di Casignana, Bovalino, Gioiosa Ionica, che ha portato allo scioglimento delle predette amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose.

Negli scorsi giorni, inoltre, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese ha assunto il comando del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo il Maggiore David Pirrera, subentrato al Tenente Colonnello Paolo Tiadina, trasferito al Comando Generale.

Il Maggiore David Pirrera, 38 enne, nato a Palermo, ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella”, l’Accademia Militare di Modena, e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, al termine della quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Dopo aver comandato un plotone presso il Battaglione “Liguria” a Genova, ha svolto due incarichi in Sicilia, dove ha retto il comando del NORM della Compagnia di Caltanissetta e, successivamente, ha comandato la Compagnia di Sant’Agata Militello in provincia di Messina. Per ultimo, prima di approdare a Varese, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Formia per cinque anni.