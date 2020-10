Testata alla moglie che lo aveva rimproverato, marito violento allontanato a Busto Arsizio

Gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio sono dovuti intervenire, ieri sera (lunedì), in un’abitazione per sedare una violentissima lite in famiglia. Un uomo di 46 anni è stato allontanato dal nucleo familiare con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Quando i poliziotti sono arrivati attorno alla mezzanotte hanno trovato la moglie col volto tumefatto e l’uomo completamente fuori controllo e visibilmente ubriaco. Si sarebbe avventato su di lei con numerosi schiaffi che le avrebbero lesionato la mandibola e una testata che le avrebbe causato un trauma cranico. La violenta reazione sarebbe dovuta al rimprovero da parte della moglie per essersi dimenticato la figlia minorenne in stazione dove avrebbe atteso per diverse ore.

Alla presenza delle forze dell’ordine la donna si sarebbe lasciata andare raccontando le vessazioni che da anni subirebbe dal marito fatte di violenze fisiche e spesso anche psicologiche. L’uomo, che risulta avere anche qualche precedente per resistenza e lesioni, è stato trattenuto a fatica dagli uomini della volante e per questo è stato decido dal magistrato di turno Francesca Parola, l’allontanamento dal tetto coniugale.

La donna, invece, è stata portata in Pronto Soccorso e trattenuta in osservazione a causa della violenta botta al capo e poi dimessa la mattina successiva con 5 giorni di prognosi.