Schiranna tricolore, esperimento riuscito. Ecco i titoli vinti dalle società varesotte

Quattro giorni di gare, disputate in un contesto esterno tutt’altro che semplice, pure con le ordinanze regionali a complicare le cose. Ma nonostante tutto – e nel tutto ci vanno le doverose regole su distanziamenti e attenzioni al lato sanitario – i “supercampionati” italiani di canottaggio a Varese sono giunti a conclusione, regalando parecchi successi alle società dei nostri laghi e incassando i complimenti per la gestione della manifestazione della Schiranna, coordinata dalla Canottieri Varese.

Numeri da record per una competizione nazionale, visto che per la prima volta sono stati riuniti i tricolori di tutte le categorie altrimenti suddivisi in due manifestazioni distinte: a Varese sono arrivati 1.270 atleti per 109 società partecipanti che hanno dato vita a 256 diverse gare. Cifre che sono state gestite anche grazie a 120 volontari coordinati dal direttore generale Pierpaolo Frattini e supportati anche dalla presenza di un “covid-manager” per garantire la sicurezza. «Siamo riusciti a riportare ai remi tutta l’Italia in una situazione difficile, dando fiducia ai nostri ragazzi – ha sottolineato Frattini al termine dell’evento remiero – Voglio ringraziare i volontari instancabili, le istituzioni e le autorità che ci hanno permesso di vivere questo evento da protagonisti».

Notevole anche l’indotto per il settore turistico e alberghiero che in un periodo che si annuncia nuovamente complicato ha potuto ospitare un gran numero di persone e riempire le camere per una settimana, perseguendo quello che poi è uno degli obiettivi degli organizzatori locali e della Varese Sport Commission. Ora, pandemia permettendo, la Schiranna comincerà a pensare agli appuntamenti della prossima primavera visto che la Canottieri Varese ha già in calendario gli Europei e le qualificazioni olimpiche continentali tra il 9 e l’11 aprile. Incrociando le dita.

A livello di risultati, la provincia dei sette laghi ha ampiamente fatto il proprio dovere con la Canottieri Gavirate che si è confermata società di punta per l’intero movimento a livello agonistico. Ben tredici i titoli vinti dal club del presidente Giorgio Ongania, mentre la Canottieri Monate hanno ottenuto due ori e i padroni di casa della Varese ha centrato una maglia tricolore. Di seguito le vittorie varesotte.

CANOTTIERI GAVIRATE

Senior

Quattro con maschile – Christian Biolcati, Giovanni Codato, Paolo Covini, Riccardo Peretti; tim. Martina Barili.

Singolo femminile – Linda De Filippis.

Singolo maschile – Niccolò Carucci.

Otto maschile – Christian Biolcati, Giovanni Codato, Paolo Covini, Riccardo Peretti, Alessandro Benzoni, Massimo Schwartz, Alessandro Timpanaro e Sebastiano Carrettin; tim. Martina Barili.

Under 23

Singolo maschile – Niccolò Carucci.

Due senza maschile – Paolo Covini, Giovanni Codato.

Due senza PL femminile – Matilde Barison, Isabella Mondini.

Quattro di coppia femminile – Giorgia Salice, Greta Schwartz, Sara Borghi, Isabella Mondini.

Junior

Quattro senza femminile – Vittoria Calabrese, Charlotte, Debelle, Josephine Debelle, Aurora Spirito

Due senza femminile – Matilde Barison, Alice Codato

Ragazzi

Doppio femminile – Vittoria Calabrese, Aurora Spirito

Pararowing

Singolo PR1 – Massimo Spolon

Quattro con PR3 misto – Matteo Brunengo, Giulio Guerra, Francesco Maria Borsani, Elisabetta Tieghi; tim. Giovanna D’Ambrosio (misto con SC Milano).

CANOTTIERI MONATE

Senior

Due con maschile – Davide Verità, Corrado Verità; tim. Tommaso Pinciroli.

Ragazzi

Otto femminile – Viola Minotti, Maite Paroli, Carlotta Stella, Roberta Mascolo, Manuela Bertola, Claudia Tassi, Eleonora Bruzzi, Giulia Negri; tim. Alessia Comodo.

CANOTTIERI VARESE

Under 23

Quattro senza PL maschile – Federico Cipolat, Tommaso Mazzonetto, Matteo Perenzan, Matteo Sessa.