Scompare da casa, si cerca Giada Lamon

È scomparsa questa mattina (28 ottobre) dalla sua casa di Sumirago Giada Lamon. L’annuncio della scomparsa è stato pubblicato dalla sorella Serena sulla sua pagina Facebook e sta girando su diversi gruppi.

Nel messaggio Serena spiega: «Aiutatemi e condividete il più possibile per piacere. Stamattina verso le 5 è uscita di casa a piedi mia sorella Giada Lamon e non ha ancora fatto ritorno. Abbiamo già allertato carabinieri e protezione civile. La stiamo cercando disperatamente. È alta 1e75 e molto magra, indossava un piumino verde scuro. Chiunque abbia notizia mi contatti per favore».

A rilanciare l’appello anche alcuni sindaci della zona, tra cui il primo cittadino di Sumirago Mauro Croci.