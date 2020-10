Scontro fra tre auto davanti al benzinaio, quattro feriti a Busto Arsizio

Uno scontro con tre auto coinvolte ha mobilitato i soccorsi nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, attorno alle 18 a Busto Arsizio.

Nell’incidente, avvenuto in viale Toscana di fronte benzinaio Gemas, sono rimaste ferite in modo non grave quattro persone, trasportate in vari ospedali.

Sul posto i soccorsi medici con due ambulanze della Cri di Busto e Legnano, e la squadra di Pronto intervento della Polizia locale di Busto.

Per circa un’ora e mezza il traffico nella zona è stato difficoltoso e la Polizia locale ha dovuto creare delle deviazioni per permettere i soccorsi , i rilievi e la rimozione delle auto e infine la pulizia della strada.