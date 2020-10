Senza mascherina davanti alle scuole di Casbeno, “diverse sanzioni”

Si alza il livello di allerta sulla prevenzione del Coronavirus e tornano i controlli mirati (foto d’archivio).

A Varese, nella mattina di venerdì 16 ottobre, la Polizia Locale ad esempio ha “effettuato dei controlli mirati nella zona delle scuole di Casbeno”, per verificare appunto il rispetto delle norme contenute nell’ultimo Dpcm del Governo

Alla fine pare che non fossero pochi i ragazzi che se na andavano in giro senza mascherina e senza rispettare distanziamento. Quanti? Non c’è una misura esatta, il comando parla di “diverse sanzioni” effettuate a ragazzi che, al momento del controllo, non rispettavano le misure anti contagio.