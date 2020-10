Senza mascherina: in otto sospesi per tre giorni al Cfp di Luino

Otto studenti del centro di formazione professionale di Luino sono stati sospesi venerdì scorso dal dirigente scolastico per non aver indossato le dotazioni individuali protettive imposte dalle regole scolastiche.

In particolare i ragazzi non avevano la visiera per accedere a un laboratorio di informatica e secondo il dirigente Silvano Zauli erano stati ripresi più volte nell’ultimo periodo. Si tratta di sette studenti del corso di florovivaismo, e uno di quello di falegnameria di un’età compresa fra i 15 e i 16 anni.

Il provvedimento di sospensione parte da oggi, lunedì, e si estende per i prossimi due giorni. «È già capitato trovare studenti senza mascherina e abbiamo preso provvedimenti verbali, spiegando a tutti i ragazzi l’importanza di assicurare un luogo sicuro per lo svolgimento delle lezioni, sia per i giovani, sia per i professori», spiega Zauli.

«I ragazzi sapevano perfettamente quale fosse il comportamento da tenere tanto che all’inizio dell’anno è stato firmato il patto educativo di corresponsabilità dove è scritto chiaramente che in caso di inottemperanza verranno presi provvedimenti disciplinari».

E i genitori? «Alcuni hanno espresso piena comprensione sulla scelta adottata, altri, circa la metà hanno protestato», conclude il dirigente.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una lezione di informatica qualche giorno fa: gli otto non sono stati fatti entrare in un laboratorio proprio perché privi della mascherina e sono rimasti a «bivaccare» nell’aula magna dell’istituto. Da qui la decisione del provvedimento disciplinare.