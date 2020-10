Serie D, Caronnese sconfitta in casa: il Chieri passa 1-0

Brutto stop casalingo per la Caronnese, che perde 1-0 in casa contro il Chieri l’anticipo della quinta giornata del girone A di Serie D, sul rettangolo verde del Comunale di Caronno Pertusella.

Prova opaca dei rossoblu: la squadra di mister Gatti fatica a costruire ed è poco incisiva in fase offensiva, complice anche la prova decisamente sottotono di capitan Corno, incappato in una giornata no e spesso troppo lontano dalla porta avversaria.

Una partita maschia e spigolosa giocata soprattutto a centrocampo, senza troppe occasioni da gol, sia da una parte che dall’altra. Per il Chieri un gran colpo esterno e tre punti molto importanti per muovere una classifica già insidiosa, con un solo punto nelle prime tre gare di campionato giocate.

Decide il gol del difensore e capitano Giorgio Conrotto, che trova la rete decisiva alla fine del primo tempo.

LA CRONACA

Primo tempo:

Partita combattuta fin dall’inizio, con Corno che ha subito una buona occasione dopo pochi secondi di gioco. Le due squadre all’inizio si studiano sin dalle prime fasi.

Al 5′ minuto la prima occasione per il Chieri: discesa di Barcellona sulla sinistra, palla in verticale per Pautassi che taglia la difesa e mette in mezzo un pallone basso per Ravasi. Il 10 del Chieri controlla e chiude il destro sul primo palo, gran riflesso di Angelina che mette in corner.

Al 32′ punizione dalla metà campo per il Chieri. Palla alta al limite dell’area per Ravasi, che fa da sponda di testa per Barcellona in area. L’attaccante cade a terra dopo un leggero contatto con Galletti, tutto regolare per l’arbitro che lascia proseguire.

Al 36′ la Caronnese risponde con un brivido creato alla retroguardia del Chieri: bella palla di Putzolu, che dalla tre quarti, decentrato sulla destra, serve Santonocito alle spalle della linea difensiva piemontese. L’attaccante rossoblu viene fermato davanti alla porta da una grande uscita dell’estremo difensore avversario Bonofiglio.

È il Chieri a creare le occasioni più importanti nella prima frazione di gioco: i piemontesi sprecano un calcio di rigore, ma trovano il vantaggio appena due minuti dopo. Tutto parte al 43′ da contropiede degli ospiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo della Caronnese. I piemontesi ripartono con Abelli che fa 50 metri di campo palla al piede, servendo quindi in profondità sulla sinistra Pautassi, che si infila alle spalle di Costa, laterale destro della Caronnese.

Pautassi viene atterrato in area da Galletti, che interviene in netto ritardo. Calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ravasi che non calcia non troppa convinzione e si fa ipnotizzare da Angelina, che para sdraiandosi sul suo lato sinistro. Il risultato resta fermo sullo 0-0, ma ancora per poco. Solo due minuti più tardi, infatti, agli sgoccioli della prima frazione di gioco il Cheri sblocca il match e va in vantaggio, al minuto 45.

Sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, la difesa della Caronnese in un primo momento respinge al limite. Su un rimpallo, il pallone torna in area di rigore e si impenna: è Conrotto, difensore del Chieri, a sfruttare l’indecisione della retroguardia rossoblu. Il portiere Angelina viene scavalcato e il capitano degli ospiti si infila alle sue spalle, segnando a porta sguarnita il gol dell’1-0.

Secondo tempo:

La Caronnese nella ripresa fatica a costruire presupposti buoni per trovare il gol del pari. Il Chieri si chiude bene, gestisce e amministra il vantaggio rischiando davvero poco. I rossoblu non girano, soprattutto in attacco. Poche le situazioni di gioco da segnalare, con un match che rischia anche di innervosirsi più del dovuto nel finale.

Al 10′, Castelletto ci prova da fuori, facile la risposta di Angelina.

Al 28′ discesa del neoentrato Gualtieri sulla destra, gran cross in mezzo ma MZoughi libera l’area della Caronnese, non senza affanno.

Al 37′ ci prova Corno che calcia dai 25 metri, conclusione alta. La fase offensiva della Caronnese è piuttosto sterile, complice anche la prova decisamente sottotono del capitano e numero 10.

Al 42′ l’occasione più importante creata dalla squadra di Gatti, che non sfrutta una potenziale palla gol. Putzolu serve Scaringella in profondità: l’attaccante della Caronnese controlla bene e salta il primo marcatore al limite dell’area, ma si concede un dribbling di troppo e perde l’attimo buono per calciare convergendo sul destro. La palla finisce a Rocco, subentrato a Santonocito, che non approfitta.

Triplice fischio dopo i 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Caronnese sconfitta, il Cheri espugna il Comunale di Caronno 1-0.

CARONNESE: Angelina, Costa (1′ st Gualtieri), Cosentino, Galletti, M Zoughi, Gargiulo (21′ st Banfi), Putzolu, Vernocchi (1′ st Calì), Corno, Scaringella, Santonocito (1′ st Rocco).

A disposizione: Marietta, Arcidiacono, Musicò, Torin, Travaglini.

All. Gatti

CHIERI: Bonofiglio, Benedetto, Conrotto, De Letteriis, Pautassi (14′ st Gerbino), Abelli (39′ st Pedrabissi), Spera, Castelletto, Barcellona (14′ st Ferrandino) Ravasi, Ozara.

A disposizione: Finamore, Mosagna, Sessa, Della Valle, Rossi, Bianco.

All. Didu

Marcatori: 45′ pt Conrotto

Ammoniti: 31′ pt Vernocchi, 38′ pt Pautassi, 5′ st Benedetto, 25′ st Ozara

Espulsi:

Arbitro: Sig. Gangi Mauro, sezione di Enna

Assistenti: Sig. Chillemi Lorenzo, sezione di Barcellona P.G.

Sig. Selmi Alfio, sezione di Acireale