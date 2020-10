Serie D, domenica occhi puntati su Castellanzese e Legnano

Che fosse un campionato anomalo lo si poteva ampiamente immaginare, ma in Serie D le gare rinviate stanno diventando davvero tante e anche fare il conto dei recuperi non sarà facile, tanto più che mercoledì prossimo, 4 novembre, si svolgerà anche il turno infrasettimanale, per il quale sono già arrivati i primi rinvii.

Per la settima giornata, quella in programma tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, le gare che hanno resistito ai rinvii per Covid sono – attualmente – quattro.

Sabato in anticipo sono in programma Imperia – Chieri e Sanremese Derthona; fischio d’inizio alle ore 14.30.

Domenica 1 novembre (sempre alle 14.30) saranno invece protagonisti Castellanzese e Legnano. I neroverdi, dopo la bella vittoria nel derby proprio contro i legnanesi, sono attesi a Gozzano. I cusiani, ironia della sorte, arrivano invece dalla sconfitta nel recupero di mercoledì proprio al “Mari”: 2-0 il successo dei lilla.

Il Legnano invece sarà impegnato ancora in casa e affronterà il Bra, capolista del girone con 13 punti in 5 giornate. Sarà un impegno duro per la squadra di mister Lucio Brando, che però ha tutta l’intenzione di proseguire la buona strada intrapresa contro il Gozzano.