Servono spazi per l’emergenza sanitaria, Galimberti chiede di usare la Quiete

L’emergenza sanitaria preoccupa e il Sindaco Davide Galimberti fa un’istanza per aprire la casa di cura La Quiete ferma dallo scorso 2017.

Visti i numeri in crescita dell’epidemia, il primo cittadino di Varese ha deciso di chiedere, per mettere a disposizioni delle autorità sanitarie Ats Insubria e Asst Sette Laghi, il complesso ormai in stato di abbandono, ma che è ancora in grado di offrire spazi qualitativamente adeguati alle necessità future che l’ospedale potrebbe avere.

Tra le principali necessità c’è quella di individuare un’area adeguata per ampliare l’attività dei tamponi che anche oggi ha battuto ogni “record” di accessi al punto di viale Borri, sollevando qualche preoccupazione sulle regole di distanziamento.

C’è bisogno con urgenza di terreni liberi ove installare tensostrutture e strutture provvisorie e stabili idonei ad ospitare attività sanitarie deputate a fronteggiare la crisi sanitaria.

Galimberti ha così inoltrato un’istanza al curatore fallimentare che si occupa della proprietà per ottenere in comodato d’uso per un periodo limitato l’intera proprietà che, fino alla sua chiusura, offriva sia attività di degenza sia di diagnostica e attività ambulatoriale. La richiestasi estende anche agli arredi e ai macchinari ancora presenti.

La proprietà, ampia e con spazi accessibili e parcheggi, potrebbe essere la soluzione più veloce e adeguata per rispondere alla crescente richiesta di assistenza.