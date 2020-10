Sette nuovi alberi a Villa Mylius, in una settimana di TedX Varese ne verranno piantati 250

È partito dal parco di Villa Milyus la settimana di TedX Varese che è arrivato in città con una serie di appuntamenti dal 10 al 18 ottobre sparsi in vari luoghi. La prima iniziativa pubblica è stata la piantumazione di 7 platani attorno attorno alla nuova area giochi inclusivi del parco di Villa Mylius: «Pianteremo 250 essenze in tutta la città ed è il nostro gesto concreto per compensare le emissioni di co2. Qui parte la nostra iniziativa più impattante con i primi 7 alberi di 250 che pianteremo con diverse aziende florovivaistiche della zona – spiega David Mammano, promotore di TedX Varese -. Il titolo di quest’anno è, appunto, countdown. Il conto alla rovescia per trovare soluzioni efficaci per contrastare cambiamento climatico è iniziato».

A Gallarate si terrà un incontro al Maga con studenti,insegnanti e dirigenti. A Ville Ponti ci sarà oggi un incontro con aziende leader della zona. Settimana prossima si parlerà di cibo al Santuccio mentre al museo Pogliaghi del Sacro Monte si terrà un altro appuntamento dedicato alle azioni per mitigare i cambiamenti climatici, come quella che è iniziata oggi. Domenica 18 alle 21, infine, la presentazione del film realizzato dalla registrazione degli speech di cinque personalità della scienza sempre dedicato al cambiamento climatico e alle soluzioni da intraprendere.

All’iniziativa ha preso parte anche Dino De Simone, assessore all’ambiente: «Si tratta di un’iniziativa che arriva nel momento più giusto. Noi abbiamo aderito al patto dei sindaci europei per ridurre emissioni da qua al 2030 perchè il cambiamento climatico è un dato di fatto oggettivo. Lavoriamo tutti nella stessa direzione per dare il nostro contributo». Presenti anche i rappresentanti delle aziende vivaistiche (Nicora, Le Selve, Simeone, Fitocnsult e Associazione Florovivaisti Varesini) che pianteranno le essenze e rappresentanti di Elmec Solar e banca Etica.