Una settimana dopo, nel punto dell’incidente mortale a Gallarate, ancora sosta selvaggia

Auto parcheggiate in sosta vietata in una via stretta del centro.

Scenario diffuso, ma che a Gallarate scatena polemiche, a una settimana dall’incredibile incidente mortale costato la vita a una donna schiacciata da un fuoristrada in manovra sotto i portici di Largo Camussi- via Sant’Antonio.

Esattamente una settimana dopo, una foto scattata esattamente nel punto dell’incidente sta suscitando molte polemiche online, su diverse pagine Facebook (anche politiche: la foto è stata rilanciata anche dal Pd cittadino)

La foto è stata scattata intorno intorno alle 12, mentre alle 12.40 (quando siamo passati per una verifica) non c’era più la fila di auto in sosta vietata davanti al portico, anche se non mancava qualche auto parcheggiata irregolarmente su Largo Camussi, allo sbocco della stretta via e di Corso Italia, senza contare i posti carico/scarico occupati da veicoli privati (sarebbero invece riservati a veicoli classificati “autocarri per merci”, vale a dire furgoni e simili).

In ogni caso, intanto, il dibattito sulla sosta irregolare continua online, anche per il forte impatto emotivo dell’assurdo incidente di una settimana fa.