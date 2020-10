Si conclude la sesta edizione del festival “Il Lago Cromatico”

Si è concluso sabato 10 ottobre la sesta edizione del Festival Il Lago Cromatico con il bellissimo concerto presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo con Jacopo Taddei al sassofono, accompagnato dai Solisti dell’Orchestra giovanile Canova. Il repertorio barocco proposto durante la serata (Muffat; Vivaldi; Sammartini gli autori presentati) è stato interpretato dal sassofono del bravissimo Taddei, con anche improvvisazioni jazz. Una rilettura della musica del primo ‘700 che non ha stravolto la sua struttura, ma la resa ancor più interessante al pubblico. Bravissimi i solisti dell’Orchestra Canova, che hanno accompagnato Taddei, guidati dal M° Enrico Pagano, ormai sempre più conosciuto ed apprezzato nel mondo concertistico.

Il Festival ha così concluso la sua lunga programmazione, iniziata lo scorso 6 agosto e che ha accompagnato il suo pubblico, sempre numeroso, in 11 appuntamenti con proposte sempre interessanti e in grado di soddisfare i gusti di tutti.

In particolare, ricordiamo che l’edizione 2020 è stata ampiamente dedicata all’anniversario per il Centenario della Nascita di G. Rodari, con tanti appuntamenti dedicati alla fiaba e al racconto in musica, numerosi riferimenti alle opere di Rodari ed uno spettacolo teatrale interamente dedicato allo scrittore. Inoltre, Un Lago …da Fiaba, la piccola raccolta di fiabe e leggende dei Comuni aderenti alla manifestazione realizzato con tecniche antiche di stampa in serie limitata in collaborazione con l’Associazione Rotte Contrarie, ha accompagnato tutto il Festival.

Il pubblico ha dimostrato ancora una volta di apprezzare la manifestazione, che si è svolta in piena sicurezza per tutti, rispettando tutte le norme del distanziamento previste.

Un ringraziamento sentito va alle Amministrazioni Comunali, ai partners e alle diverse realtà locali, che aderiscono al Festival e lo sostengono, che non hanno permesso che Il Lago Cromatico venisse sospeso, riconoscendone la valenza culturale e il positivo impatto per il territorio, soprattutto in un anno particolare come questo, che ha richiesto dei chiari segnali di ripresa.

La manifestazione è stata realizzata con la collaborazione dei Comuni di Angera, Laveno

Mombello, Ranco, Taino e Travedona Monate; la Parrocchia di Brebbia. Gode del contributo e del sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS, che anche quest’anno ha deciso di appoggiare la manifestazione; del Comitato Culturale del JRC di Ispra, Carrefour-Ispra, SPI CGIL Varese. Si ringraziano, inoltre, i Rossi d’Angera e l’Ottica Mocciardini, il Cantiere Nautico Brovelli di Ranco, la Funivia del Lago Maggiore, i Soci COOP di Laveno M., gli Amici del MIDeC, il Sistema Bibliotecario dei Laghi, la ProLoco di Ranco. L’iniziativa è patrocinata e promossa da: Provincia di Varese, InLombardia, Navigazione del Lago Maggiore e Riserva di Biosfera MAB

“Ticino, Valgrande, Verbano”.

«Il Festival Il Lago Cromatico, organizzato dall’Associazione Musica Libera, con la direzione artistica del M° Clara Schembari, sta diventando ogni anno di più un riferimento culturale e di attrattività per la sponda lombarda del Lago Maggiore, permettendo di dire: arrivederci alla prossima edizione!», dicono gli organizzatori.