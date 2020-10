Si lancia nel vuoto in centro a Varese, muore 62enne

Si è gettato dalla finestra di uno studio professionale l’uomo di 62 anni che questa mattina, mercoledì 21 ottobre ha perso la vita in pieno centro a Varese.

Il fatto è avvenuto in via Alessandro Manzoni, in un cortile interno dove sono presenti attività commerciali ed esercizi pubblici.

Sul posto è arrivata la polizia e il 118 ha inviato ambulanza e automedica: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

La via è stata chiusa al passaggio del pubblico per consentire alle forze dell’ordine i rilievi del caso.