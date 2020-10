Sindacati in Presidio (e in videoconferenza col Prefetto) su trasporti e Nodo Malpensa

Si è tenuto, nella mattina di venerdì 23 ottobre 2020, un partecipato presidio sindacale unitario davanti alla Prefettura di Varese, organizzato da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e Cgil, Cisl, Uil: al centro della mobilitazione gli scottanti temi dei trasporti e in particolare la situazione di Malpensa. Un presidio sfociato in un positivo confronto, realizzato in videoconferenza, tra il Prefetto Dario Caputo e i rappresentanti dei lavoratori.

Sul tavolo dell’incontro con il Prefetto, in particolare la questione di Malpensa: «Riteniamo un fatto positivo – ha commentato Luigi Liguori, Segretario generale della Filt Cgil Varese – che il Signor Prefetto si sia fatto carico di sollecitare Enac ad aprire un tavolo di trattativa sulla vicenda della compagnia aerea Neos Air. Una vicenda che riguarda un cambio di appalto da parte della Neos di Malpensa, che passa da Airport handling ad Ags. Non abbiamo a che fare con una questione economica, ma con l’applicazione della clausola sociale per quanto riguarda il passaggio di lavoratrici e lavoratori da un’azienda all’altra. Una clausola che deve essere applicata per garantire e tutelare questi stessi lavoratori. Confidiamo nell’intervento del Prefetto affinché il tavolo di confronto si apra al più presto e risolva in positivo la vertenza a Malpensa».

Tra i temi sul tappeto, però, ci sono anche quelli del trasporto locale. «Sono temi complessi, tanto più in una fase di emergenza sanitaria come quella che stiamo attraversando – dichiara al termine del confronto Pino Pizzo, della Segreteria confederale Cgil di Varese -. E’ urgente che in proposito vengano assunte decisioni adeguate, in particolare a livello regionale. A questo proposito richiamiamo il comunicato unitario dei Sindacati regionali che sul nodo del rapporto fra scuola e Trasporto Pubblico Locale (tpl), richiede misure di potenziamento del tpl, impiegando le risorse ora rese disponibili dal Governo. Ribadiamo anche a Varese che è fondamentale garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, lavoratrici e lavoratori, dell’ambito pubblico e privato, oltre agli stessi utenti, quindi passeggeri del tpl, studentesse e studenti».