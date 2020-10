Gli australiani rinnovano per altri 5 anni. Il Sindaco Alberio: “Felici del loro ritorno”

Gli Australiani ritorneranno a Gavirate. È stato sottoscritto un ulteriore accordo con la società Patrimoniale della Provincia di Varese per proseguire l’affidamento che sarebbe scaduto nel marzo 2021.

L’accordo si rinnova per 5 anni con la possibilità di estenderlo ad altri 5. La parte economica rimane invariata ma gli australiani interverranno sull’edificio per renderlo a norma in base alle normative antincendio più rigide previste dal loro governo. Rifaranno, dunque, l’intero cappotto dello stabile. La società patrimoniale varesina riconoscerà un contributo spalmato sugli anni dell’affitto per contribuire al miglioramento ulteriore del patrimonio edilizio.

La decisione dell’Australian Institute of Sport di continuare ad avere un European Training Center con sede a Gavirate è stata appresa con grande soddisfazione dal Sindaco Silvana Alberio.

Le trattative con la Provincia andate a buon fine permetteranno al centro che sorte sul lungolago di continuare a ospitare gli atleti “aussy” anche in futuro.

La delegazione era partita all’improvviso nel marzo scorso, proprio a inizio stagione, a causa dell’emergenza sanitaria. Un’emergenza mondiale che condiziona ancora la mobilità degli atleti australiani. Se la comunità scientifica riuscirà a vincere la battaglia contro il Covid19, nella primavera 2021 il centro riprenderà a popolarsi di sportivi in arrivo dal continente australe.

«Sono molto felice che gli australiani ritornino – commenta il sindaco Alberio – Con Warwik Forbes e tutto il centro c’è sempre stata una fattiva collaborazione. Sono persone che si sono integrate alla perfezione nel tessuto sociale e i cui atleti non hanno mai creato alcun problema alla cittadinanza. Piuttosto rimarcherei la fattiva e preziosa collaborazione avviata in più occasioni. Sono dunque felice come amministrazione che questa collaborazione possa continuare negli anni».