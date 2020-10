Il sindaco di Varese: “Situazione preoccupante. Rinviamo tutti gli eventi con troppa concentrazione di persone”

«Purtroppo la situazione dei contagi nella nostra città desta preoccupazione. Per questo oggi faremo una riunione con i vertici lombardi e altri sindaci di capoluoghi. Faccio però un appello a tutti gli organizzatori di eventi in città in cui è prevista la presenza di tante persone: rinviamo per ora le iniziative ed evitiamo la troppa concentrazione di cittadini. Facciamo questo sforzo ora per evitare misure più stringenti tra qualche giorno». A comunicarlo è il sindaco di Varese Davide Galimberti che alza il livello di attenzione dopo la forte crescita dei contagi da Coronavirus negli ultimi giorni.

«Vogliamo che la città, l’economia, e la scuola vadano avanti ma c’è bisogno del contributo di tutti – spiega il primo cittadino -. Questo deve essere un patto di corresponsabilità civica unito al rispetto fondamentale delle regole. Per questo nei prossimi giorni non concederemo spazi comunali per svolgere altri eventi pubblici e né io né l’amministrazione parteciperemo ad iniziative che si deciderà di svolgere ugualmente. Mi auguro che i cittadini, con i loro comportamenti, possano collaborare tutti per evitare che il contagio continui a crescere. Abbiamo retto bene la prima ondata e dobbiamo fare di tutto per evitare che la seconda possa colpire la nostra città. Per questo continuo con il mio appello a tutti i cittadini: rispettiamo le regole. Giovanissimi, giovani e meno giovani, nessuno è al sicuro se non siamo i primi a mantenere le distanze e ad usare la mascherina».