NOTIZIARIO UISP del 21 ottobre 2020

VARESE – COMO – Cani e umani, “My Doggy Zen”: un nuovo campo per muoversi con “Fido”

Apre un nuovo campo per My Doggy Zen, centro di educazione cinofila affiliato Uisp: a Valmorea, vicino al confine svizzero di Bizzarone in via Parini. La prima apertura sarà domenica 8 novembre alle 15.

Anche in questa sede verranno proposti corsi di educazione base per cuccioli e cani adulti (lezioni individuali o collettive), percorsi cinosportivi di mobility e tanto altro ancora. Divertirsi ed apprendere insieme al proprio cane nel rispetto della deontologia UISP, all’insegna dello sport per tutti (cani e umani) e del benessere dei nostri migliori amici.

NAZIONALE – “SonoFattiTuoi”, un fumetto contro razzismo e fake news

La prima puntata è stata pubblicata giovedì 15 ottobre: è iniziata l’avventura-esperimento del fumetto prodotto dalla campagna “SonoFattiTuoi”, inserita all’interno delle attività del progetto “Pinocchio, Cultura, sport, partecipazione civica e social network per una maggiore inclusione sociale”, di cui Uisp è partner a livello nazionale. Ogni giovedì, per otto settimane, verranno pubblicate le storie a fumetti nell’ambito della campagna social SonoFattiTuoi. Le storie verranno divulgate attraverso i canali della campagna: l’account Facebook e quello Instagram @sono_fatti_tuoi.

La campagna, inserita all’interno delle attività del progetto Pinocchio, mira a decostruire stereotipi e pregiudizi, soprattutto nel linguaggio online, per contribuire al contrasto dell’odio in rete e della diffusione di notizie false. A partire da situazioni quotidiane di discriminazione, in particolare verso gli immigrati ma non solo, Pinocchio vuole dimostrare come ciascuno ogni giorno abbia la possibilità di prendere parola e contrastare le parole di odio.

«Il fumetto – spiega Rita Cantalino, responsabile della comunicazione della campagna – vuole essere un ulteriore strumento per SonoFattiTuoi. Grazie alla preziosa collaborazione con Round Robin Editrice e al lavoro eccellente di Valerio Chiola, fumettista e illustratore, abbiamo dato vita a dieci scenari tipici che ciascuno o ciascuna può incontrare ogni giorno. Si tratta di scene di vita quotidiana in cui, di fronte a episodi di discriminazione, abbiamo provato a ipotizzare un finale a sorpresa, in cui i protagonisti delle storie prendono parola e mostrano l’inconsistenza dei comportamenti e dei modi di pensare di chi ha adottato il comportamento offensivo».

LOMBARDIA – In partenza i corsi per operatori sportivi di sci alpino

La Struttura di Attività UISP Neve Lombardia organizza uno stage residenziale di aggiornamento per operatori sportivi . L’appuntamento è presso il comprensorio sciistico di Valtournenche/Cervinia dal 13 al 15 novembre 2020, con le lezioni che si concentreranno sullo sci alpino. «Abbiamo in programma sia lezioni teoriche e pratiche – spiega Vincenza Inchingolo, responsabile SdA Neve Lombardia e coordinatrice dell’evento insieme a Massimiliano Rossi -. Al termine dei tre giorni di corso, i partecipanti avranno accumulato 14 ore di lezioni pratiche e 7 ore di teoria”.

Una tre giorni completa, dove gli argomenti trattati spazieranno dalle tecniche di comunicazione alla formazione di base sull’alimentazione migliore per gli atleti, passando per una lezione su “doping e regole”».

Costo del corso è di 110 euro. La quota comprende il corso di aggiornamento con lezioni teoriche e pratiche, mentre il soggiorno è a carico del corsista. Per informazioni è possibile scrivere a neve.lombardia@uisp.it

(Fabio Spaterna – redazione Uisp Lombardia)