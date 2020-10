Sospesa l’erogazione idrica nella zona che da via San Vito Silvestro scende verso Lissago

La società Lereti, intervenuta oggi, venerdì 23 ottobre, lungo via Valle Luna, sta operando sulla rete acquedotto in via Giordani a Varese a causa di un ulteriore guasto. Per consentire una corretta esecuzione delle opere, che hanno carattere di urgenza, si è reso necessario sospendere momentaneamente l’erogazione idrica nella zona che da via San Vito Silvestro scende verso Lissago. La società fa sapere che il servizio sarà ripristinato appena possibile.