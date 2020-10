Sospesi gli incontri: alle Mamme in cerchio resta lo “Stendipanni da asporto”

Tra gli effetti indiretti del nuovo Dpcm c’è anche la sospensione degli incontri a sostegno della maternità per donne in attesa o con bambini molto piccoli, ripartiti proprio settimana scorsa negli spazi dell’associazione Mamme in Cerchio di Azzate, con nuove regole di accesso e partecipazione (sempre gratuita) per garantire tutte le precauzioni sanitarie .

“Purtroppo, come era prevedibile, siamo costrette nuovamente a sospendere tutte le attività dell’associazione” hanno scritto ieri con rammarico le volontarie sulla pagina fb delle Mamme in cerchio.

Resta invece attivo Lo Stendipanni da asporto, ovvero la possibilità di richiedere all’associazione abbigliamento e calzature usato, ma in ottimo stato, per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, oltre a una serie di oggetti, giocattoli mobili o piccoli elettrodomestici per l’infanzia. Se servisse qualcosa è possibile telefonare al 348 6646880 oppure mandare un messaggio sulla pagina Facebook. Sarà poi possibile passare ritirare il “pacchetto” dei desiderata nelle sede di Mamme in Cerchio, in via Acquadro 30, Azzate, lasciando un’offerta libera.