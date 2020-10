Il sostegno della Regione allo sport: 60 club del Varesotto coinvolti

Sono 54 le società sportive della Provincia di Varese che riceveranno i finanziamenti regionali contenuti nel bando “É di nuovo sport”, lanciato dalla Regione Lombardia proprio con l’intento di sostenere l’attività sportiva in un momento di grave crisi dovuta al Covid-19. A questi club (che in tutto riceveranno 366mila euro) si aggiungono altre sei società impegnate nel mondo dello sport disabile ma attive sul nostro territorio (le elenchiamo separatamente perché il “capitolo” del bando è differente ndr). In tutto, quindi, le associazioni sportive della provincia riceveranno poco più di 400mila euro.

Altri fondi potrebbero arrivare sui territori in via indiretta dalle varie federazioni ed enti di promozione sportiva inseriti a loro volta in un bando che mette a disposizione a livello regionale 3,785 milioni di euro, uno dei quali a carico di Fondazione Cariplo e il resto dalla Regione stessa.

Nell’edizione 2020 del bando sono state comprese sia le spese ordinarie sostenute dalle società sportive sia quelle legate all’emergenza sanitaria; il contributo assegnato è pari al massimo al 70% delle spese ammissibili sino a un massimo di 10.000 euro. Tra i club nostrani sono in molti ad aver ricevuto, ad esempio, 8mila euro mentre la PolHa ha toccato la “fatidica” quota massima. Ma vediamo l’elenco completo.

PROVINCIA DI VARESE – 54 società finanziate per 366.038 euro

1 Aero Club Adele Orsi – 6.000 euro

2 Gruppo Sportivo Prealpino – 6.000 euro

3 Nuova Ginfit Asd – 8.000 euro

4 Asd Ginnastica Ritmica La Coccinella – 8.000 euro

5 Asd Ginnastica Pro Patria Bustese Sportiva – 8.000

6 Società Varesina di Ginnastica E Scherma – 8.000 euro

7 Asd Ginnastica Virtus Gallarate – 6.000 euro

8 Asd La Fenice Varese – 6.000 euro

9 Canottieri Gavirate – 8.000 euro

10 Canottieri Corgeno – 8.000 euro

11 Canottieri Luino – 8.000 euro

12 Atletica Malnate – 6.000 euro

13 Atletica Cairatese – 6.000 euro

14 Varese Atletica – 6.000 euro

15 Imperial Dance – 6.000 euro

16 Panorama Golf – 2.562,00 euro

17 Sc Antoniana – 8.000 euro

18 Torino Club Marco Parolo – 8.000 euro

19 Varesina Sport – 6.000 euro

20 U.C. Ardor Asd – 6.000 euro

21 Kokoro Dai Varese – 6.000 euro

22 Asd Rari Nantes Saronno – 6.000 euro

23 New Swim Associazione Sportiva Dilettantistica – 6.000 euro

24 Ayers Rock Basket Gallarate – 8.000 euro

25 Robur Et Fides Ass. Polisportiva Dilettantistica – 8.000 euro

26 Asd Basket Femminile Varese 95 – 8.000 euro

27 La Sportiva – 8.000 euro

28 Pallacanestro Cuoricino Cardano – 6.000 euro

29 Basket Valceresio Arcisate – 6.000 euro

30 Asd Pallavolo Saronno – 8.000 euro

31 Asd Salus Gerenzano – 6.000 euro

32 Linea e Salute Wellness – 6.000 euro

33 Agres Onlus – 6.000 euro

34 Hockey Club Varese 1977 – 1.476,00 euro

35 Tennis Club Gallarate – 6.000 euro

36 Scuolatennis.It – 6.000 euro

37 Motoclub In Moto Col Gigi – 6.000 euro

38 Arci Sport Cassano Asd – 8.000 euro

39 Cus Insubria Asd – 8.000 euro

40 Insubria Gallarate Apd – 8.000 euro

41 Basket Ramingo Arsago Asd – 8.000 euro

42 Wave Sport – 8.000 euro

43 Centro Studi Sport C.S.I. – 8.000 euro

44 Sport Più – 8.000 euro

45 Tballet – 8.000 euro

46 Asd Ken Kyu Kai – 8.000 euro

47 Team Sporting – 8.000 euro

49 Spes Sport – 8.000 euro

50 Formazione In-Movimento – 8.000 euro

51 Ginnastica Laveno Mombello Asd – 8.000 euro

52 Nuoto & Fitness Varese – 8.000 euro

53 Gens D’ys – Accademia Danze Irlandesi – 6.000 euro

54 Happy Sport Team – 6.000 euro

Tra le società affiliate al Comitato Italiano Paralimpico ci sono invece contributi per le seguenti società varesotte.

Polha Varese – 10.000 euro

Vharese Onlus – 8.000 euro

Handicap Sport Varese Onlus – 8 .000 euro

Sesto76 Lisanza – 6 .000 euro

Skorpions Varese Wheelchair Hockey – 4.049,67 euro

Gruppo Sportivo Ens Varese – 1.847,36 euro.