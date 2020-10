“Sostituiamo la quarantena con i test rapidi in aeroporto”, da Malpensa l’appello per tornare a volare

Arriva dalla community di Malpensa l’appello a reagire alla crisi dovuta al Covid-19. Il trasporto aereo sta attraversando il periodo più duro della sua storia, e nel video diffuso da Sea i lavoratori aeroportuali raccontano quanto sia seria la situazione. La richiesta portata avanti è quella di adottare misure condivise con gli altri Paesi europei e l’uso di test rapidi per chi viaggia. Provvedimenti che possono portare più sicurezza per chi viaggia e speranza per chi lavora.