Sport+e Legnano Knights ridanno vitalità al Palaborsani di Castellanza

Presenti i sindaci di Castellanza, Mirella Cerini, e di Legnano, Lorenzo Radice, stamane, sabato 24 ottobre, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del Knights Bar, il rinnovato “american bar” del PalaBorsani l’impianto sportivo – che ospita oltre 20 discipline proposte da 15 società sportive, e gestito dal primo di ottobre dalla Sport+Knights Events s.r.l., società nata dal connubio tra Knights Legnano Basket e Sport+. Il progetto nasce infatti dall’unione di intenti tra Legnano Basket Knights e Sport+, che si sono unite per affiancare Castellanza Servizi, rappresentata dall’amministratore unico Livio Frigoli, nella gestione di un impianto sportivo con pochi uguali sul territorio e proiettarlo verso il futuro.

“Lo sport moderno vede sempre più le società sportive impegnate nella gestione di strutture – dice Marco Tajana presidente della società legnanese- che permettono loro di trovare le risorse necessarie per il mantenimento delle loro attività. Questo è ciò che Knights e Sport+ intendono fare, per creare le basi, le fondamenta, a quello che sono le nostre realtà sportive”.

“Aprire questa struttura in un momento tanto difficile è sicuramente una scommessa – ha commentato il Sindaco di Castellanza Mirella Cerini, presente in veste ufficiale all’inaugurazione – Ma in questo momento come Amministrazione Comunale ci sentiamo molto vicini. Da sempre era un nostro progetto poter vedere una gestione di questo tipo, che rendesse il nostro impianto a disposizione non solo per Castellanza a anche per la vicina Legnano“.

Al termine degli interventi, taglio del nastro ufficiale da parte del primo cittadino castellanzese Mirella Cerini che ha anche dato il via al ricco programma di appuntamenti previsti al Knights bar che proseguirà la propria attività durante le prossime settimane con la programmazione di campionato e Champions League di Calcio, oltre ai principali appuntamenti sportivi di ogni disciplina.

Ma la vera novità, sfruttabile proprio in questo periodo di eventi “a porte chiuse” è la possibilità di assistere alle competizioni proprio dal bar attraverso il sistema di entertainment che verrà presto portato a completamento e che consentirà la visione in diretta di quanto avviene in campo gara… portando gli atleti del PalaBorsani direttamente sullo schermo.