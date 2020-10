Stop anche per la Futura Volley: non giocherà il match con Olbia

Pomeriggio ricco di cancellazioni per le nostre squadre, anche impegnate in tornei nazionali o interregionali. Dopo il Città di Varese di calcio (Serie D, girone A) e i Mastini Varese di hockey su ghiaccio (Italian Hockey League, di fatto la Serie B), anche la Futura Volley Busto Arsizio ha visto sospendere e rimandare a data da destinarsi la partita che stava preparando.

Le Cocche sarebbero dovute scendere in campo domenica 25 ottobre alle ore 15 sul terreno amico del PalaSanLuigi contro le sarde del Geovillage Hermaea Olbia, match valido per la 7a giornata di Serie A2. La Legavolley Femminile però ha disposto il rinvio; salta quindi ovviamente anche la prenotazione via mail riservata agli abbonati per il match; la società comunicherà le modalità di ingresso dopo l’assegnazione della data del recupero gara.