Strautins, De Vico, Douglas: i tre tenori biancorossi incantano Bologna

MORSE 6,5 – Sei punti e cinque rimbalzi nell’ingorgo delle due aree colorate, con un paio di scosse importanti sull’andamento della partita (un libero a chiudere un parziale Effe, lo strepitoso tap in schiacciato del 31′). Certo, sbaglia qualcosa, ma è il destino un po’ di tutti i lunghi della partita, Happ e Scola compresi.

SCOLA 6 – Sufficiente sì, perché quel primo periodo vale oro: 10 punti uno più di classe dell’altro, per spaventare la “rising star” Ethan Happ il quale, va detto, poi prende la targa della fuoriserie argentina. Resta a secco nella ripresa, sbagliando anche qualche tiretto da sotto, però resta lì in mezzo all’area a mettere massa, esperienza e centimetri: tutte cose utili quando Aradori e soci si buttano dentro a testa bassa.

DE NICOLAO 6,5 – Altra prova gagliarda del play di riserva biancorosso che riempie tutte le caselle delle voci statistiche positive e piazza anche qualche giocata assai utile per la squadra. Tredici minuti spesi benissimo, e Bulleri – da ex playmaker – queste cose le capisce al volo.

JAKOVICS 5,5 – Comincia maluccio, poi si sblocca sganciando due siluri in pochi istanti che aiutano la Openjobmetis a scappare e la sua pagella a lievitare. Però resteranno prodezze isolate per Jako, che si applica in difesa ma non brilla mai, quando c’è da tirare le somme. Anzi, aggiunge 4 perse a un tabellino già non troppo memorabile.

RUZZIER 6 – Torna sugli alti-e-bassi di Supercoppa, ma a differenza delle partite di precampionato chiude in decisa risalita: segna una tripla pesante nella rimonta, smazza quattro assist (che fanno digerire le troppe palle perse), raddrizza il duello azzurro con Fantinelli che a un certo punto pendeva tutto dalla parte del fortitudino.

ANDERSSON 5,5 – Il biancorosso che ci è sembrato meno in palla. Fatica un po’ a capire il metro arbitrale, e così fa avanti-indré dalla panchina, trovando qualche punto e qualche rimbalzo ma facendosi anche infilare dalle ali americane di Sacchietti. Ha il secondo migliore plus-minus (dopo Douglas) che però è statistica sempre un po’ a se stante (basti pensare che quello di Strautins è negativo). Insomma, in una serata senza Ferrero, lo svedese non ha prodotto per due.

STRAUTINS 7,5 (IL MIGLIORE) – Nostro personale MVP, a scapito di un pur ottimo De Vico, perché è Arturs a dare la prima svolta alla partita, quando comincia a picconare la Fortitudo laddove era più forte: a rimbalzo. Strautins svetta sotto il canestro avversario e con quel bottino si carica anche a livello offensivo: sentenza dalla lunetta (9/10), carica i lunghi di falli, chiude con la seconda “doppia-doppia” della stagione. In due partite.

DE VICO 7,5 – Stesso voto di Strautins, perché nel finale dove può succedere di tutto è lui che mette le cose a posto, a favore di Varese. Mano bollente quando conta, mette a segno due triple che valgono oro, incenso e mirra. E in difesa regge l’urto contro chi capita, dai lunghi che se lo ritrovano addosso ad Aradori che non riesce a farsi largo in area come vorrebbe. MVP per i lettori della nostra DirettaVN con il 51% dei voti: potrebbe governare da solo.

DOUGLAS 7,5 – Venti punti tondi tondi, con 5/9 dall’arco ma anche qualche dribbling vincente dentro all’area colorata. Braccia da polipo a rubare palloni, o almeno a sporcarli, a rallentare l’azione dei rivali. Cinque rimbalzi per dare una mano, quattro assist per far capire di non essere egoista. Nella prima metà di gara sembra voler aspettare il proprio momento, senza forzare i tempi, cosa che fa storcere qualche naso. Poi però li mette tutti i riga: Toney e fulmini*.

* credits: Joe Freccia.

