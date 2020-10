Successo per la pizzoccherata della Croce Rossa

Pieno successo per la “Pizzoccherata” organizzata dal Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana per Domenica 18 Ottobre, nonostante le limitazioni autoimposte per garantire la sicurezza dei partecipanti: sono state consegnate duecento razioni da asporto.

«La Croce Rossa Italiana ringrazia tutti coloro che hanno voluto comunque aderire all’iniziativa assicurando così la riuscita della raccolta fondi, destinata all’acquisto di dispositivi di sicurezza necessari allo svolgimento delle attività assistenziali del Comitato Locale di Varese».

Il successo dell’evento è stato raggiunto grazie anche al contributo della Associazione Nazionale Alpini che ha fornito i contenitori da asporto e della Macelleria Tonino di S. Ambrogio che ha fornito parte delle materie prime necessarie.

Un grazie particolare va anche al gruppo delle Volontarie della Croce Rossa Italiana dell’Obiettivo Organizzazione che ancora una volta si sono prodigate per la riuscita dell’evento, a Simone Filippi Vice Presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, e alla signora Carla della Madonnina di Cantello.

All’insegna del nuovo motto della Croce Rossa Italiana “Aiutaci ad Aiutare” e per chi non ha potuto partecipare all’incontro odierno, il Comitato di Varese organizzerà il prossimo 21 Novembre, nel centro cittadino, l’abituale “Mercatino d’Inverno” con la vendita di prodotti invernali.