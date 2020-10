“Il tampone e la favola del referto entro le 23”

Buongiorno,

vi scrivo per raccontarvi brevemente quanto succede in questo momento se hai un figlio che va a scuola e devi fare il tampone. La favola del risultato entro le 23:00

Ieri mattina il mio medico ha chiesto di fare un tampone a mio figlio per presenza di alcuni sintomi. Mi registro sul portale ats-insubria come richiesto e mi viene rilasciato un codice di prenotazione. Andiamo all’ospedale di Circolo: a parte la quasi totale assenza di informazioni per capire dove andare, alla fine chiedendo al personale (gentilissimo e disponibilissimo) siamo arrivati all’accesso di viale Borri. Presente una fila creata all’interno del CUP, la persona di guardia (credo guardia giurata, non saprei), oltre a prenderci la febbre e a non guardare il risultato (mio figlio aveva 38 di febbre ieri mattina), a domanda “abbiamo una prenotazione e c’è scritto che saremo chiamati dall’accettazione” la risposta è stata “non serve a niente, tutti hanno prenotato, si metta in coda”

Va bene, dopo un’oretta circa di coda che si muove abbastanza agevolmente, la gente comincia ad aumentare e alcune persone restano all’aperto sotto la pioggia.

Risultato: scorrete.. avvicinatevi.. la gente fuori è sotto l’acqua. Va bene, compattiamo la coda alla faccia del distanziamento sociale. Statisticamente almeno 9 persone dei presenti probabilmente avrà il Covid e ci dicono di avvicinarci tra noi. Speriamo in bene…

Fatto tampone, andiamo a casa.

Ci sono cartelli che spiegano che registrandosi ed essendo scolari, entro le 23 i risultati verranno spediti per e-mail

Ovviamente per le 23 non si è visto nulla. Stamattina (sabato) ancora nessuna mail. Cerco un numero di telefono da chiamare e trovo su un link di asst-settelaghi.it questa frase :

L’esito dell’analisi sarà caricato entro le ore 23.00 dello stesso giorno sul Fascicolo Sanitario Elettronico e lì sarà immediatamente consultabile dai genitori e dal Medico di Medicina Generale e dal Pediatra di Libera Scelta.

Ok, avrò capito male (non è così), vado nel link del fascicolo sanitario e trovo un link diretto ai risultati del test. Finalmente qualcosa fatto bene. Chiede Codice Fiscale, ultime cifre della tessera sanitaria e numero di telefono. Provo con il codice fiscale di mio figlio.. errore con l’avvertimento che ho massimo 3 tentativi. Non so bene cosa possa succedere dopo 3 tentativi perché non sto usando una password per cui cosa faranno? Disabilitano la tessera sanitaria ? Non lo voglio sapere.

Uso i miei dati, magari essendo genitore i risultati di mio figlio sono lì. Con i miei estremi riesco ad accedere. Risultato : Attualmente non risultano referti relativi a esami per il COVID-19

Fantastico! Esisterà un numero da chiamare? Trovato sempre sullo stesso link di prima.

Chiamo.. spiego e mi viene risposto.. arriveranno entro 24/48 ore, magari 72 ore, ma lo sappiamo dall’utenza. Non abbiamo nessun numero da chiamare per informarci

Ora mi chiedo.. non basterebbe scrivere sui cartelli “risultati entro massimo 72 ore accedendo a questo link ?”

Perché illudere e far perdere tempo alle persone ?

Non hanno abbastanza toner per le stampanti per rifare i cartelli ?

Saluti

Sandro Abramo