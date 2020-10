I tamponi drive in a Malpensafiere paralizzano il traffico tra Olgiate Olona e Busto Arsizio

Code lungo via per Fagnano, tra Busto Arsizio e Olgiate Olona, a causa delle lunghe file che si stanno creando al drive in dei tamponi a Malpensafiere. A segnalarlo è il sindaco di Olgiate Olona Giovanni Montano che lo ha scritto sulla pagina facebook “Montano sindaco – Paese da vivere”. L’aumento dei contagi di questi giorni e il contact tracing conseguente ha apportato un considerevole aumento di cittadini che si sottopongono all’esame. Stessa situazione si era creata ieri a Legnano, al punto drive in del vecchio ospedale.

«Traffico congestionato in Via per Fagnano – MalpensaFiere. Ringraziamo i cittadini per averci segnalato questa situazione di disagio a causa del traffico intenso in zona. Come ben noto stanno eseguendo i tamponi in modalità “drive-in”. Vi chiediamo di aver pazienza, nel frattempo abbiamo segnalato i disagi “consigliando” di utilizzare il piazzale davanti alla Fiera al fine di rendere più sicure le strade, agevolare il passaggio dei mezzi direzione Autostrada e rendere più sicura l’attesa ai mezzi in colonna. Ovviamente non è di competenza del nostro Comune però l’unione fa la forza. Grazie per la pazienza e le segnalazioni».