TEDxVarese presenta i cinque speaker del film sul cambiamento climatico girato a Villa Panza 

TEDxVarese presenta i cinque speaker protagonisti del film sul cambiamento climatico che il team TEDx varesino ha girato a Villa Panza e che sarà trasmesso domenica 18 ottobre alle ore 21 sul sito tedxvarese.com. L’iniziativa rientra nell’ambito di Countdown, un evento con una serie di appuntamenti che dal 10 al 18 ottobre approfondiranno la tematica della crisi ambientale, presentando azioni alla portata di tutti che possono portare a un miglioramento concreto.

Gli speaker saranno Bernd Manfred Gawlick, Scientific Project Manager presso la Commissione Europea, per cui coordina la task force sulla qualità dell’acqua, collaborando con il Programma ambientale delle Nazioni Unite e il World Economic Forum; Costanza Pratesi, Responsabile della Ricerca, Ufficio Paesaggio e Patrimonio del FAI – Fondo Ambiente Italiano e membro dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio del MiBacT; Paolo Valisa, meteorologo presso il Centro Geofisico Prealpino di Varese; Pietro Ferraro, Director of Research presso l’Institute of Applied Sciences & Intelligent Systems “E. Caianiello” del CNR; Stefania Grando, consulente freelance, Honorary Fellow presso ICRISAT e ‘plant breeder’ con oltre 30 anni di esperienza nella ricerca agricola per lo sviluppo in Africa e Asia. Saranno questi cinque relatori ad accompagnare gli spettatori a riflettere sul tema del cambiamento climatico, aiutandoli a osservare gli impatti sulla realtà che li circonda – meteo, risorse idriche, salute e qualità della vita – e guidandoli a scoprire best practice, innovazioni tecnologiche e scientifiche che cercano di invertire la rotta di questa crisi.

Grazie al supporto del FAI – Fondo Ambiente Italiano, cornice degli interventi saranno gli splendidi ambienti di Villa Panza, la cui natura, arte e architettura richiamano gli elementi climatici.

La trasmissione del film – che tutti potranno sostenere organizzando watch party in sicurezza – sarà l’evento di chiusura del percorso di TEDxVarese Countdown, che a partire dal weekend precedente vedrà diversi momenti di riflessione sul tema del cambiamento climatico: da un appuntamento riservato al mondo della scuola presso il MA*GA, sabato 10 dalle ore 9, a un incontro sul tema di “Impact driven sustainability” che coinvolgerà il tessuto imprenditoriale ed economico del territorio di Varese, al via sabato 10 alle ore 15 presso il Centro Congressi Ville Ponti.

Con la piantumazione di dieci piante sabato 10 dalle ore 12 nel Parco di Villa Mylius, alla presenza delle autorità cittadine, prenderà il via anche l’iniziativa che porterà oltre 250 nuove piante e alberi in tutta la città di Varese.

Sabato 17 dalle ore 10 il Teatrino Santuccio ospiterà un incontro di discussione sul tema del cibo ‘intelligente’, con il coinvolgimento della filiera del cibo e dei policy makers; dalle ore 15 il Museo Pogliaghi accoglierà persone del mondo scientifico, accademico, istituzionale per riflettere sul tema “Come cambiare con il cambiamento climatico”.

Sarà possibile partecipare al programma delle iniziative in modi diversi. Alcuni appuntamenti sono su invito e a porte chiuse ma sarà possibile inviare una candidatura sul sito tedxvarese.com. Il film del 18 ottobre sarà disponibile sui canali di TEDxVarese e l’organizzazione incoraggerà la possibilità di organizzare in sicurezza dei watch party, ospitare in sicurezza presso la propria abitazione una visione condivisa del primo live del film con i propri parenti o amici

Per la realizzazione di Countdown TEDxVarese lavora a stretto fianco con una serie di organizzazioni: Camera di Commercio di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, EOLO, Elmec, Elmec Solar, Banca Etica, FAI – Fondo Ambiente Italiano, Commissione Europea, Joint Research Centre, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Centro Geofisico Prealpino di Varese, Università degli Studi dell’Insubria di Varese, LIUC – Università Carlo Cattaneo, Museo Magadi Gallarate, FAI – Villa Panza.

La comunità TEDx Italiana supporta il progetto Countdown su scala nazionale, attraverso una formula di sana collaborazione e condivisione, ha deciso di condividere la progettazione di una serie di iniziative locali in 15 diverse città. Oltre a TEDxVarese, gli eventi TEDx organizzatori sono: TEDxRoma, TEDxMilano, TEDxMantova, TEDxBrescia, TEDxBologna, TEDxCesena, TEDxNovara, TEDxBrianza, TEDxAscoliPiceno, TEDxCoriano, TEDxLivorno, TEDxUnicatt, TEDxCastelfrancoVeneto e TEDxPerugia, TEDxLakeComo, TEDxLuiss, TEDxPadova, TEDxReggioEmilia.

Ulteriori informazioni su Countdown sono disponibili sul sito tedxvarese.com.