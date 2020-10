Terza Categoria, nessun pareggio nei due gironi varesotti

Tanti gol, qualche risultato a sorpresa e nessun segno “X” nella seconda giornata dei due gironi varesotti di Terza Categoria. (Foto Facebook – Claudio Peruzzo – ASD Virtus Bisuschio)

GIRONE A

Sono in tre al comando con 6 punti: il Biandronno che passa 3-2 a Bisuschio sulla Virtus, il Rancio che con lo stesso risultato espugna il campo della Pro Cittiglio, e il Varano Borghi, che passa 2-1 sul Ponte Tresa. Prima vittoria per il Caesar, 3-0 sul Fulcro Travedona, per la France Sport, 2-0 sulla Casport, e per il Casbeno, 2-0 sul Brebbia.

CLASSIFICA: Biandronno, Varano Borghi, Rancio 6; Caesar, France Sport 4; Casbeno, Virtus Bisuchio 3; Ponte Tresa, Brebbia 1; Pro Cittiglio, Fulcro Travedona, Casport 0.

GIRONE B

Sono ben cinque le squadre capaci di vincere le prime due di campionato nel Girone B. La Concagnese va avanti a suon di gol e questa volta regola 5-1 l’Accademia Visconti, l’Orasport passa 4-2 sul campo della Cedretese, il Torino Club vince 3-1 in casa della Nuova Abbiate, il Sumirago batte 4-2 la Fulgor Appiano e la Vergherese vince 3-0 a Bodio Lomnago contro il Don Bosco. Primo acuto per l’Aurora Golasecca, 2-0 sull’Angerese.