“TerzoSabato” ritorna a Corgeno con uno spettacolo per famiglie

Caldarroste, spettacolo e merenda: “TerzoSabato” ritorna a Corgeno con la Festa d’autunno. L’appuntamento culturale per famiglie organizzato dalla cooperativa sociale “L’aquilone” inizierà sabato 17 ottobre alle 16 in via Leopardi 28 a Corgeno (Vergiate).

Sabato il pomeriggio comincerà alle 16 con castagne per tutti e l’apertura dell’EduBar. Poco dopo, alle 16:30, l’attore Andrea Gosetti di “Intrecci teatrali” si esibirà in una lettura animata della fiaba di “Jack e il fagiolo magico”. Alle 17:30 sarà invece il momento della merenda con succo e vino.

I posti sono limitati, sarà quindi necessario prenotare al numero 3473110950, oppure con una mail all’indirizzo marketing@laquilonescs.it. Inoltre, per ridurre al minimo i rischi per la salute, tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e rispettare le indicazioni degli organizzatori.