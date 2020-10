Chi ha tifato il Varese in terza categoria può prenotare il proprio posto a Masnago

Domenica prossima, 4 ottobre, il Città di Varese tornerà a calcare il campo di Masnago (ospiti dalle 15 i valdostani del PDHAE) per una partita ufficiale dopo aver giocato alle Bustecche nella scorsa stagione, quella in cui i biancorossi ripartirono dalla Terza Categoria.

Un altro passo verso la normalità, per il calcio cittadino, che però dovrà essere accompagnata dalla presenza dei tifosi in tribuna, e infatti c’è attesa per quanto riguarda le modalità di accesso al “Franco Ossola”. Nel frattempo però, la società del presidente Amirante ha reso noto il primo step verso una sorta di campagna abbonamenti riservata ai sostenitori biancorossi.

Il Varese ha quindi deciso di dare un diritto di prelazione a quei tifosi che lo scorso anno sottoscrivettero la tessera sociale, un gesto di riconoscimento vero tutti coloro che dimostrarono grande vicinanza al club nella stagione più “bassa” (dal punto di vista della categoria) in 110 anni di storia biancorossa.

Entro questa sera – giovedì 1 ottobre – quindi, i possessori della tessera 2019-20 possono esercitare il proprio diritto di prelazione contattando direttamente Antonella Fidanza, la presidente del club “Passione Biancorossa”, al numero 338-2584390.

Domani – venerdì 2 – sarà invece il primo giorno della campagna abbonamenti libera per tutti (sempre venga aperto lo stadio per domenica) che poi verrà riproposta da lunedì 5 a giovedì 8. La società comunque intende riservare una seconda “finestra” dedicata ai possessori della tessera fedeltà dello scorso anno.