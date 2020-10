Trenta in aula, gli altri in streaming: giovedì debutta il consiglio di Casorate

Trenta posti sala consiliare, trasmissione streaming per gli altri. Si potrà partecipare così al primo consiglio comunale di Casorate Sempione, in programma giovedì 8 ottobre, alle 21.

In questi tempi di semi-emergenza Covid ogni consiglio comunale funziona in modo diverso. In alcuni casi il pubblico è presente e contingentato, in altri è solo collegato in streaming, in alcune località (come a Somma, vedi qui) la conformazione degli spazi ha imposto persino di posizionare consiglieri e giunta comunale in due stanze diverse.

A Casorate è confermata una modalità “mista”, con streaming ma anche qualche posto in aula. «Una trentina di posti in sala consiliare, con la possibilità per tutti di seguirlo in streaming» spiega il sindaco Dimitri Cassani. «Per ora partiremo con diretta sul canale YouTube Comune di Casorate Sempione, poi visto il carattere strutturale dello streaming faremo un bando per la trasmissione».

Come sempre l’ordine del giorno prevede le operazioni (molto burocratiche, agli occhi dei cittadini) di insediamento del nuovo consiglio. Ci sarà ovviamente anche il giuramento e il discorso d’insediamento del sindaco Cassani, che inaugura questo secondo mandato forte di una ampio consenso.

L’insediamento di Cassani nel 2015, con grande presenza di pubblico allora consentita

Sui banchi della maggioranza siederanno Dimitri Cassani, Carlo Demolli (vicesindaco), Fausta Battaglia, Laura Valsecchi, Paola Scanelli, Ruben Taiano, Giuseppe Perazzolo, Mauro Garzonio, Rossella Piccinelli Boscolo (in aula ci sarà anche Andrea Tomasini, l’assessore esterno, cioè non eletto direttamente ma scelto dal sindaco).

Nelle file dell’opposizione invece ci saranno Martina Grasso, Isacco Boffi, Cinzia Scandolara, Cristina Novarina.