Trentasette casi di coronavirus alla casa di riposo San Gaetano di Caidate

Nella prima ondata pandemica la casa di riposo San Gaetano – Opera don Guanella di Caidate a Sumirago era riuscita a limitare di molto i danni e i disagi relativi al Covid. Oggi, purtroppo, la casa di cura sta facendo fronte ad una serie di nuovi casi emersi in questi giorni.

TAMPONE POSITIVO AD OTTOBRE

“Dal mese di giugno abbiamo riaperto, seppur con le limitazioni di legge, sino alla ultima chiusura dei servizi a partire dal 15 ottobre 2020 su delibera di Regione Lombardia – spiega in una nota la Rsa – . Lo scorso 21 ottobre, all’interno delle rigide procedure di controllo sanitario, è emerso un caso di positività senza sintomi, subito isolato e in quarantena secondo i protocolli di lavoro al primo piano della struttura. Gli altri settori e servizi, allo stato attuale, non sono stati coinvolti dal virus”.

37 TAMPONI POSITIVI

“Il contagio – prosegue la ricostruzione del Don Guanella – si è poi diffuso rapidamente al primo piano della struttura in maggioranza senza sintomi con tampone positivo asintomatico o paucisintomatico per 37 persone anziane – dato del 27/10/2020), ad eccezione di 3 casi che versano in situazioni critiche di salute. Dal 1 ottobre 2020 risulta 1 decesso per Covid accertato. Anche un sacerdote della comunità religiosa è in condizioni sanitarie precarie in attesa dell’esito del tampone”.

Una situazione alla quale il personale sta facendo fronte garantendo un costante aggiornamento: “Riteniamo che, come sempre, la trasparenza verso i familiari, i parenti, gli amici e i volontari della casa, nonché le istituzioni pubbliche competenti (Comune di Sumirago, ATS Insubria, …) sia l’unica forma di condivisione, di aiuto e di forza per andare avanti e riuscire a debellare, rapidamente, il contagio pandemico”.