Turno infrasettimanale in Serie D, in campo Caronnese e Castellanzese

Mercoledì di campionato per il Girone A di Serie D. Ancora ferme per i casi di Covid Città di Varese e Legnano (recuperi già fissai per mercoledì 28 ottobre), tocca a Caronnese e Castellanzese scendere in campo. Fischio d’inizio alle ore 15.00. (Foto Agostino Castelnuovo)

CARONNESE-PDHAE

La Caronnese ha tanta voglia di rivincita dopo la sconfitta di misura rimediata a Bra. A Caronno Pertusella arrivano gli aostani di PDHAE, che domenica erano attesi a Varese prima del rinvio. I rossoblu vogliono sfruttare al meglio il fattore casalingo e ripetere la prestazione offerta alla prima giornata quando al “Comunale” il Derthona fu sconfitto 4-0. I ragazzi di mister Roberto Gatti hanno tutte le potenzialità per ottenere un bel successo. Parola al campo.

SANREMESE – CASTELLANZESE

Lunga trasferta per la Castellanzese, che in questo mercoledì di campionato di presenta a Sanremo per affrontare i liguri, che arrivano dalla vittoria 3-2 in casa dell’Arconatese. I neroverdi però arrivano da prestazioni solide e convincenti e il successo in rimonta 3-1 sul Fossano di domenica è un bel trampolino di lancio per continuare a fare bene. La squadra di mister Achille Mazzoleni si presenta così al cospetto della Sanremese con la faccia tosta di chi non ha nulla da perdere.