Un assistente giudiziario risultato positivo, sospensione precauzionale dell’ufficio notifiche del tribunale di Busto

Un tampone positivo tra il personale dell’ufficio notifiche del tribunale di Busto Arsizio ha determinato la chiusura preventiva dell’ufficio notifiche come forma di precauzione. Lo comunica il tribunale che in una nota spiega: “A seguito della accertata positività a tampone diagnostico per Covid-19 di un assistente giudiziario in servizio presso l’Ufficio Notifiche e Protesti, il Presidente del Tribunale, su indicazione del Medico Competente e dell’ATS Insubria, ha disposto l’isolamento fiduciario del personale UNEP e, di conseguenza, la chiusura dei locali dell’Ufficio NEP di Busto Arsizio dal giorno 12 ottobre 2020 e fino a nuova disposizione”.